So könnt Ihr das Duell zwischen Unterhaching und der zweiten Mannschaft des FC Bayern München am heutigen Freitagabend in der 3. Liga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

SpVgg Unterhaching vs. FC Bayern München II: Die wichtigsten Infos

Derbytime in Unterhaching: Die SpVgg empfängt am heutigen Freitagabend, 28. Februar 2020, um 19 Uhr die zweite Mannschaft des FC Bayern München im Stadion am Sportpark in Unterhaching.

Die Offiziellen der Partie:

Schiedsrichter: Oliver Lossius

Oliver Lossius Assistenten: Steven Greif und Matthias Lämmchen

SpVgg Unterhaching gegen FC Bayern München II heute live im TV und Livestream sehen

Die heutige 3. Liga-Partie zwischen den Bayern-Amateuren und der SpVgg Unterhaching gibt es live und exklusiv nur im Pay-TV zu sehen.

EntertainTV-Kunden können die 3. Liga im Paket "Telekom Fußball" bei Magenta Sport kostenlos sehen, auch für Mobil- und Festnetzkunde der Telekom sind die ersten zwölf Monate kostenlos. Im Anschluss werden monatlich 4,95 Euro fällig.

SpVgg Unterhaching gegen FC Bayern München II heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Dann verfolgt die Partie in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts und seid immer live dabei.

Hier geht's zum Ticker SpVgg Unterhaching gegen den FC Bayern München II.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights wie die Champions League und Bundesliga.

3. Liga: Der 26. Spieltag

Am heutigen Freitagabend findet in der 3. Liga nur ein Spiel statt. Die weiteren Spiele am 26. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (19 Uhr) SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar 2020 (14 Uhr) FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar 2020 (14 Uhr) 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 29. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg 2. März 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Die SpVgg Unterhaching liegt nach 25 Spieltagen punktgleich mit dem Tabellenführer MSV Duisburg (44 Punkte) auf dem zweiten Platz.

Aber auch der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters spielt mit 35 Zählern und Rang elf eine mehr als respektable Saison. Die Tabelle vor dem 26. Spieltag: