KFC Uerdingen gegen Preußen Münster heute live im TV, Livestream und Liveticker

KFC Uerdingen gegen Preußen Münster lautet eines der sechs Spiele in der 3. Liga am heutigen Samstagnachmittag und so könnt Ihr die Partie live im TV, Livestream und Ticker verfolgen.

Sichere Dir jetzt einen kostenlosen DAZN-Probemonat verfolge alle Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Spiele der Bundesliga live und exklusiv.

Im Hinspiel am 6. Spieltag trennten sich Preußen Münster und der KFC Uerdingen in Münster mit 1:1 (0:0)-Unentschieden.

© getty

Kevin Rodrigues Pires (72.) und Patrick Pflücke (84.) erzielten die beiden Tore.

KFC Uerdingen vs. Preußen Münster: Infos zum Spiel

Das Rückspiel steigt nun in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die mit einer Zuschauerkapazität von 51.500 Plätzen die größte der 3. Liga ist und den Uerdingern in der laufenden Saison als Heimspielstätte dient.

Anstoß in Düsseldorf ist am heutigen Samstagnachmittag, 22. Februar 2020, um 14 Uhr.

Leiten wird die Partie Schiedsrichter Alexander Sather mit seinen Assistenten Christopher Schwarzmann und Andreas Hummel.

KFC Uerdingen gegen Preußen Münster heute live im TV und Livestream

Im Free-TV gibt es die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und Preußen Münster nicht zu sehen. Die Übertragungsrechte liegen ausschließlich beim Pay-TV-Sender der Telekom, Magenta Sport, der das Spiel live und in voller Länge überträgt.

EntertainTV-Kunden können die 3. Liga im Paket "Telekom Fußball" bei Magenta Sport kostenlos sehen, auch für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom sind die ersten 12 Monate kostenlos. Anschließend werden 4,95 Euro im Monat fällig.

Außerdem bietet die Telekom einen Livestream an.

KFC Uerdingen - Preußen Münster heute im Liveticker

Keinen Zugang zu Bewegtbild? Kein Problem, mit unserem kostenlosen Liveticker halten wir Euch stets auf dem Laufenden - so verpasst Ihr garantiert nichts. Neben dem Einzelspiel zwischen Uerdingen und Münster haben wir auch eine Konferenz mit allen Partien am heutigen Nachmittag im Angebot. Hier geht's zu den Tickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zudem zahlreiche weitere sportliche Highlights.

KFC Uerdingen vs. Preußen Münster: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die beiden Teams am heutigen Samstag beginnen:

Uerdingen: Königshofer - Barry, Lukimya, Kirchhoff, Dorda - Konrad, Matuschyk - Kinsombi, Kobiljar - Osawe, Boere

Münster: Schulze Niehues - Kittner, Löhmannsröben, Steurer - Schauerte, F. Wagner, Brandenburger, Rossipal - Özcan, Königs, Cueto

3. Liga: Der 25. Spieltag im Überblick

Parallel zum Heimspiel der Uerdinger finden in der 3. Liga am heutigen Samstag fünf weitere Spiele statt. Der 25. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 21. Februar 2020 (19 Uhr) FC Viktoria Köln Sonnenhof Großaspach 22. Februar 2020 (14 Uhr) MSV Duisburg Waldhof Mannheim 22. Februar 2020 (14 Uhr) FC Carl Zeiss Jena SV Meppen 22. Februar 2020 (14 Uhr) FC Hansa Rostock FC Ingolstadt 22. Februar 2020 (14 Uhr) KFC Uerdingen 05 SC Preußen 06 Münster 22. Februar 2020 (14 Uhr) Würzburger Kickers Eintr. Braunschweig 22. Februar 2020 (14 Uhr) 1. FC Kaiserslautern FSV Zwickau 23. Februar 2020 (13 Uhr) 1860 München Magdeburg 23. Februar 2020 (14 Uhr) Hallescher FC SpVgg Unterhaching 24. Februar 2020 (19 Uhr) Chemnitzer FC Bayern München II

Den Abschluss machen wie schon am 24. Spieltag beim 6:1-Erfolg gegen Halle die Amateure des FC Bayern München. Gegner am Montagabend, 24. Februar 2020, um 19 Uhr ist der Chemnitzer FC.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Während sich die Uerdinger im oberen Tabellendrittel befinden (36 Punkte) belegt Münster nach 24 Spieltagen mit Platz 18 einen Abstiegsrang. Die Tabelle vor dem 25. Spieltag: