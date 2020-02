Eintracht Braunschweig gegen den KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr heute die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem KFC Uerdingen am 26. Spieltag der 3. Liga live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Im Hinspiel setzte sich Eintracht Braunschweig mit 2:1 (0:0) vor 3.422 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena gegen den KFC durch.

Eintracht Braunschweig vs. KFC Uerdingen: Das müsst Ihr wissen

Anstoß der Partie Eintracht Braunschweig gegen KFC Uerdingen ist am heutigen Samstagnachmittag, 29. Februar 2020, um 14 Uhr im Eintracht-Stadion, das 25.000 Zuschauern Platz bietet.

Schiedsrichter der Begegnung ist Max Burda, der von Pascal Wien und Tim Kohnert unterstützt wird.

© getty

Eintracht Braunschweig gegen den KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Braunschweig- und Uerdingen-Fans: Das heutige Duell könnt Ihr live und in voller Länge im Free-TV verfolgen.

Der NDR strahlt das Spiel sowohl im TV als auch im kostenlosen Stream aus.

Außerdem sind sämtliche Partien der 3. Liga live und in voller Länge bei Magenta Sport zu sehen. Dort steht auch ein Livestream zur Verfügung.

Eintracht Braunschweig - KFC Uerdingen heute im Liveticker

In unserem Liveticker könnt Ihr das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem KFC Uerdingen live verfolgen. Hier geht's zum Ticker.

Außerdem findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender eine Konferenz mit allen sechs Spielen der 3. Liga am heutigen Nachmittag sowie zahlreiche weitere sportliche Highlights.

Eintracht Braunschweig vs. KFC Uerdingen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen Formationen könnten die beiden Teams heute Nachmittag in die Begegnung gehen:

Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Ziegele, Kijewski - Nehrig, Kammerbauer - Bär, Kobylanski, Biankadi - Pourie

Fejzic - Kessel, Becker, Ziegele, Kijewski - Nehrig, Kammerbauer - Bär, Kobylanski, Biankadi - Pourie Uerdingen: Königshofer - Barry, Lukimya, Kirchhoff, Dorda - Konrad, Matuschyk - Kinsombi, Evina - Boere, Osawe

3. Liga: Der 26. Spieltag im Überblick

Parallel zum Heimspiel der Braunschweiger finden am heutigen Samstagnachmittag in der 3. Liga fünf weitere Partien statt. Alle Spiele des 26. Spieltages im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (19 Uhr) SpVgg Unterhaching Bayern München II 29. Februar 2020 (14 Uhr) FSV Zwickau Würzburger Kickers 29. Februar 2020 (14 Uhr) 1860 München Chemnitzer FC 29. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig KFC Uerdingen 05 29. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim 1. FC Kaiserslautern 29. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg FC Carl Zeiss Jena 29. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach Hallescher FC 1. März 2020 (13 Uhr) FC Ingolstadt FC Viktoria Köln 1. März 2020 (14 Uhr) SV Meppen MSV Duisburg 2. März 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster FC Hansa Rostock

Zum Abschluss des 26. Spieltags empfängt Preußen Münster den FC Hansa Rostock am Montagabend um 19 Uhr.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Beide Teams gingen mit Aufstiegsambitionen in die laufende Saison, finden sich jedoch nun im Tabellenmittelfeld wieder. Die Aufstiegsplätze sind aber weiterhin in Reichweite. Die Tabelle vor dem 26. Spieltag: