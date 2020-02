3. Liga: Heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt die heutige Partie der 3. Liga live und in voller Länge im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen? SPOX weiß, wie Ihr garantiert nichts verpasst und immer am Ball seid.

Den Auftakt am 24. Spieltag in der 3. Liga machen am heutigen Freitagabend Preußen Münster und die Würzburger Kickers.

3. Liga: Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers

Austragungsort der Partie zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers ist das Preußenstadion in Münster, das 15.050 Zuschauern Platz bietet. Anstoß der Flutlicht-Partie in Münster ist am heutigen Freitag, 14. Februar 2020, um 19 Uhr.

3. Liga: Heute live im TV und Livestream

Das Auswärtsspiel der Würzburger Kickers bei Preußen Münster gibt es ausschließlich im Pay-TV zu sehen. In der laufenden 3. Liga-Saison liegen die Rechte für alle Spiele bei MagentaSport. Zusätzlich werden an jedem Spieltag mindestens zwei Partien von den dritten Programmen der ARD gezeigt.

Für Fans, die unterwegs sind, bietet der Sportsender der Telekom seinen Kunden zudem einen Livestream via magentasport.de an. Die 3. Liga ist dabei im Paket "Telekom Fußball" gemeinsam mit der Frauen-Bundesliga enthalten. Dieses Paket ist für EntertainTV-Kunden dauerhaft kostenlos, für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom ist es 24 Monate kostenlos und kostet anschließend 4,95€/Monat.

3. Liga: Heute im SPOX-Liveticker

Wenn Ihr keinen Zugriff auf Bewegtbild habt oder die Partie zusätzlich im Liveticker verfolgen wollt, hat SPOX die Lösung für Euch. Wir bieten einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zu allen Partien der 3. Liga. Hier geht's zur Partie Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers.

3. Liga: Die Partien des 24. Spieltages

Neben dem Spiel am heutigen Freitagabend finden am Wochenende in der 3. Liga noch neun weitere Begegnungen statt. Die Spiele des 24. Spieltages im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Freitag, 14. Februar 2020 (19 Uhr) Preußen Münster Würzburger Kickers Samstag, 15. Februar 2020 (14 Uhr) 1. FC Magdeburg Chemnitzer FC Samstag, 15. Februar 2020 (14 Uhr) FC Ingolstadt 04 KFC Uerdingen 05 Samstag, 15. Februar 2020 (14 Uhr) Eintracht Braunschweig 1. FC Kaiserslautern Samstag, 15. Februar 2020 (14 Uhr) SV Meppen TSV 1860 München Samstag, 15. Februar 2020 (14 Uhr) SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln Samstag, 15. Februar 2020 (14 Uhr) SG Sonnenhof Großaspach Hansa Rostock Sonntag, 16. Februar 2020 (13 Uhr) FSV Zwickau MSV Duisburg Sonntag, 16. Februar 2020 (13 Uhr) Waldhof Mannheim Carl Zeiss Jena Montag, 17. Februar 2020 (19 Uhr) FC Bayern München II Hallescher FC

Den Abschluss am 24. Spieltag macht die zweite Mannschaft des FC Bayern München mit dem Heimspiel im Grünwalder Stadion gegen den Halleschen FC. Dabei kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen der beiden Brüder Lukas Mai und Sebastian Mai.

3. Liga: Die Tabelle nach dem 23. Spieltag

Mit einem Sieg gegen Preußen Münster könnten die Würzburger Kickers noch einmal näher an die heiß begehrten Aufstiegsränge heranrutschen. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: