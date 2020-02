1. FC Ingolstadt gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr wollt das 3. Liga-Spiel im Audi-Sportpark zwischen dem 1. FC Ingolstadt und dem KFC Uerdingen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Wir von SPOX verraten, wie es geht.

Im Hinspiel am 5. Spieltag setzte sich der FC Ingolstadt mit 3:0 (1:0) vor 2.658 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf durch.

Nun treffen die beiden Kontrahenten am heutigen Samstagnachmittag, 15. Februar 2020, um 14 Uhr im Rückspiel im Ingolstädter Audi-Sportpark aufeinander.

1. FC Ingolstadt gegen KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Das Duell des 1. FC Ingolstadt gegen den KFC Uerdingen gibt es ausschließlich im Pay-TV zu verfolgen. Die Rechte an der laufenden 3. Liga-Saison liegen bei Magenta Sport, dem Sportsender der Telekom.

Alle EntertainTV-Kunden können dabei die 3. Liga im Paket "Telekom Fußball" bei Magenta Sport kostenlos sehen, auch für Mobil- und Festnetzkunde der Telekom sind die ersten 12 Monate kostenlos. Anschließend wird eine Gebühr von 4,95 Euro im Monat fällig.

Außerdem bietet der Sportsender der Telekom seinen Kunden einen Livestream via magentasport.de an.

1. FC Ingolstadt vs. KFC Uerdingen heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Magenta Sport? Kein Problem, wir von SPOX sorgen für Abhilfe.

Am heutigen Samstag bieten wir sowohl einen Liveticker zum Einzelspiel 1. FC Ingolstadt gegen KFC Uerdingen als auch eine Konferenz mit allen sechs Spielen des Samstagnachmittags. Hier geht's zu den Livetickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr alle anderen Einzelspiele der 3. Liga und unzählige weitere Ticker.

1. FC Ingolstadt - KFC Uerdingen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Auf beiden Seiten verpassen die Partie am heutigen Samstagnachmittag einige Spieler aufgrund von Verletzungen oder Sperren. Jeff Saibene, der Ingolstädter Chef-Trainer, muss auf Gordon Büch (Reha nach Kreuzbandverletzung), Dennis Eckert Ayensa (Gelb-Rot-Sperre) und Tobias Schröck (Oberschenkelverletzung) verzichten. Bei Uerdingen fallen mit Alexander Bittroff (Muskelfaserriss) und Dennis Daube (Außenbandverletzung am Sprunggelenk) zwei Spieler aus.

So könnten die beiden Teams beginnen:

Ingolstadt: Buntic - Ananou, Paulsen, Antonitsch, Kurzweg - Keller, Krauße - Kaya, Gaus - Kutschke, Beister

Buntic - Ananou, Paulsen, Antonitsch, Kurzweg - Keller, Krauße - Kaya, Gaus - Kutschke, Beister Uerdingen: Königshofer - Barry, Lukimya, Kirchhoff, Dorda - Konrad, Matuschyk - Kinsombi, Rodriguez - Osawe, Boere

3. Liga: Alle Partien am 24. Spieltag

Parallel zum Spiel der Schanzer gegen Uerdingen finden in der 3. Liga am 24. Spieltag fünf weitere Partien statt. Alle Spiele im Überlick:

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 14. Februar 2020 (19 Uhr) SC Preußen 06 Münster Würzburger Kickers 15. Februar 2020 (14 Uhr) Magdeburg Chemnitzer FC 15. Februar 2020 (14 Uhr) FC Ingolstadt KFC Uerdingen 05 15. Februar 2020 (14 Uhr) Eintr. Braunschweig 1. FC Kaiserslautern 15. Februar 2020 (14 Uhr) SV Meppen 1860 München 15. Februar 2020 (14 Uhr) SpVgg Unterhaching FC Viktoria Köln 15. Februar 2020 (14 Uhr) Sonnenhof Großaspach FC Hansa Rostock 16. Februar 2020 (13 Uhr) FSV Zwickau MSV Duisburg 16. Februar 2020 (14 Uhr) Waldhof Mannheim FC Carl Zeiss Jena 17. Februar 2020 (19 Uhr) Bayern München II Hallescher FC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Der FC Ingolstadt kann mit einem Sieg gegen den KFC Uerdingen vorübergehend nach Punkten mit dem Tabellenführer MSV Duisburg gleichziehen. Der KFC hingegen findet sich mit 33 Zählern im Mittelfeld der 3. Liga wieder. Die Tabelle vor dem 24. Spieltag: