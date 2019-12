3. Liga: Hallescher FC gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hallesche FC empfängt heute in der 3. Liga den KFC Uerdingen. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Durch die Unentschieden von Unterhaching und Eintracht Braunschweig kann der HFC mindestens auf Rang 3 vorrücken, sollte das Team von Thorsten Ziegner gegen Uerdingen gewinnen.

Hallescher FC gegen KFC Uerdingen: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie zwischen den beiden Mannschaften beginnt heute um 13 Uhr im Erdgas Sportpark in Halle. Bis zu 15.057 Zuschauer können dort einen Platz finden.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Florian Badstübner

Florian Badstübner Assistenten: Martin Speckner, Elias Tiedeken

3. Liga: Halle vs. Uerdingen heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga werden von Magenta Sport übertragen, so auch diese Partie. Im Free-TV laufen nur ausgewählte Spiele am Samstag. Auf Magenta Sport beginnt die Berichterstattung um 12.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Alexander Mann

Alexander Mann Moderation: Gari Paubandt

Ihr könnt das Spiel auch im Livestream sehen. Das Magenta-Sport-Abo ist für Telekom-Kunden zwölf Monate kostenlos, danach kostet es 4,95 Euro im Monat. Ohne Telekom-Abo kostet es im Monat 9,95 Uhr.

Hallescher FC gegen KFC Uerdingen: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Falls Ihr kein Magenta-Sport-Abo habt oder unterwegs nicht genug Datenvolumen für den Livestream habt, könnt Ihr dieses Spiel mit dem Liveticker von SPOX verfolgen.

Hallescher FC gegen KFC Uerdingen: Alle Duelle im Überblick

In der 3. Liga trafen beide Mannschaften bislang dreimal aufeinander. Zuvor gab es ein Spiel im DFB-Pokal.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 21.07.2019 KFC Uerdingen Hallescher FC 1:0 3. Liga 01.03.2019 Hallescher FC KFC Uerdingen 4:0 3. Liga 15.09.2018 KFC Uerdingen Hallescher FC 2:1 DFB-Pokal (1. Runde) 12.08.1994 Hallescher FC Bayer 05 1:4

3. Liga: Die Tabelle vor Halle gegen Uerdingen

Nach den Spielen am gestrigen Samstag kann sich der Hallesche FC mit einem Sieg auf Platz 2, sollte Ingolstadt verlieren, katapultieren. Uerdingen dagegen könnte mit einem Sieg Halle überholen und sich so an die Spitzengruppe andocken.