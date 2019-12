FC Bayern München II gegen Würzburger Kickers: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Würzburger Kickers sind am heutigen Sonntag, zur 20. Spielrunde der 3. Liga, bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu Gast. Alles Wissenswerte zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Bayern II vs. Würzburger Kickers: Spielbeginn, Spielort, Schiedsrichter

Gespielt wird heute Nachmittag ab 15 Uhr Stadion an der Grünwalder Straße in München. Der Unparteiische ist Patrick Alt. Ihm assistieren Philipp Reitermayer und Marc-Philipp Eckermann an der Seitenlinie.

FC Bayern München II gegen Würzburg live im TV und Livestream

Magenta Sport zeigt alle Spiele der 3. Liga live - so auch die heutige Partie zwischen den Bayern II und Würzburg. Bei Magenta wird das Paket "Telekom-Fu0ball" benötigt, das neben der 3. Liga auch die Frauen Bundesliga beinhaltet und für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos ist.

Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen nach Ablauf von zwölf kostenlosen Monaten 4,95 Euro monatlich. Einen Livestream gibt es auf Magenta Sport.

FC Bayern München II - Würzburger Kickers: SPOX-Liveticker

FC Bayern II gegen Würzburger Kickers: Vorschau

Im bayerischen Duell treffen heute der FC Bayern II und die Würzburger Kickers aufeinander. Beide Mannschaften finden sich derzeit im unteren Tabellendritten wieder. Die Kickers sind mit 26 Punkten aus 19 Spielen Tabellen-13. - nur vier Zähler und zwei Plätze weiter dahinter liegt die Zweitvertretung der Münchner.

FCB II vs. Kickers: Mögliche Aufstellungen

FC Bayern II: Früchtl - Rochelt, Senkbeil, L. Mai, Richards - T. Kern, Will - Zylla, Singh, Dajaku - Wriedt

Es fehlen: Feldhahn (5. Gelbe Karte), Köhn (5. Gelbe Karte), Netolitzky (Meniskusriss), Ontuzans (Sprunggelenkverletzung)

Würzburger Kickers: V. Müller - Ronstadt, Hägele, Schuppan, Kwadwo - Gnaase, Rhein - Kaufmann, Sontheimer, Vrenezi - Pfeiffer

Es fehlen: P. Breitkreuz (Muskelverletzung), Breunig (Aufbautraining), Ibrahim (Leistenverletzung)

Bayern II - Würzburger Kickers: Letzte Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 20.07.2019 3. Liga Würzburger Kickers FC Bayern II 3:1 02.11.2014 Regionalliga Bayern Würzburger Kickers FC Bayern II 1:0 11.07.2014 Regionalliga Bayern FC Bayern II Würzburger Kickers 1:2 02.11.2013 Regionalliga Bayern FC Bayern II Würzburger Kickers 4:3 17.07.2013 Regionalliga Bayern Würzburger Kickers FC Bayern II 2:4

3. Liga: Die Tabelle