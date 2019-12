3. Liga: SV Meppen gegen Preußen Münster heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag empfängt der SV Meppen Preußen Münster. SPOX verrät Euch, wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der SV Meppen und Preußen Münster schließen den 19. Spieltag der dritthöchsten deutschen Spielklasse ab. Während sich Münster auf dem vorletzten Platz im Tabellenkeller befindet, rangiert Meppen im Mittelfeld.

SV Meppen vs. Preußen Münster: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem SV Meppen und Preußen Münster steigt am Montag (9. Dezember) um 19 Uhr. Die Partie wird in der Hänsch-Arena im Meppener Stadtteil Neustadt. Die Spielstätte bietet 13.241 Zuschauern Platz.

SV Meppen - Preußen Münster heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr SV Meppen gegen Preußen Münster nicht sehen. Dafür schafft der Sportsender der Telekom, MagentaSport, Abhilfe. Der Anbieter hat alle Spiele der 3. Liga live im Programm und zeigt diese entweder einzeln oder in der Konferenz. Nicht-Kunden des Entertain-TV-Pakets müssen für den Dienst allerdings zahlen. Zudem stellt MagentaSport einen Livestream zur Verfügung.

SV Meppen gegen Preußen Münster heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeiten haben, die Partie vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine spielentscheidenden Szenen und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker für Meppen gegen Münster.

SV Meppen - Preußen Münster: Die letzten Duelle

In der vergangenen Saison setzte sich Preußen Münser in der Hinrunde knapp mit 2:1 in Meppen durch, als Tobias Rühle und Rene Klingenburg für die Adler trafen. In der Rückrunde endete das Aufeinandertreffen 1:1.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 5. April 2019 3. Liga Preußen Münster SV Meppen 1:1 28. Oktober 2018 3. Liga SV Meppen Preußen Münster 1:2 21. Januar 2018 3. Liga SV Meppen Preußen Münster 2:0 29. Juli 2017 3. Liga Preußen Münster SV Meppen 3:0

3. Liga: Die aktuelle Tabelle vor dem Montagsspiel

Preußen Münster helfen in der aktuellen Lage nur noch Siege. Mit 13 Punkten aus 17 Spielen droht den Adlern der Gang in die Regionalliga.