3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

In der 3. Liga stehen heute zwei Spiele auf dem Programm. Wer gegen wen spielt und wo Ihr diese Partien im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bereits gestern und am Freitag ging es in der 3. Liga heiß her. Den Spieltag schließen am Montag Meppen und Preußen Münster ab.

3. Liga: Die heutigen Spiele im Überblick

Wie üblich stehen am Sonntag zwei Spiele auf dem Spielplan. Eintracht aus Braunschweig gastiert bei Waldhof Mannheim. Die andere Partie bestreiten der MSV Duisburg und die Amateure vom FC Bayern München.

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Braunschweig 14 Uhr MSV Duisburg Bayern München II

3. Liga heute im TV und Livestream sehen

Ihr wollt die heutigen Spiele im TV oder Livestream sehen? Hier seid Ihr auf Magenta Sport angewiesen. Der Anbieter der Telekom hat sich für alle Spiele der 3. Liga die Übertragungsrechte gesichert, für die Sonntagsspiele sogar exklusiv.

Als Kunde der Telekom habt Ihr die Möglichkeit, die ersten zwölf Monate die 3. Liga kostenlos zu sehen. Danach kostet das Abo 4,95 Euro monatlich. Ohne Telekom-Abo kostet das Monatsabo 16,95 Euro, das Jahresabo ist für 119,40 Euro erhältlich.

Die Sonntagsspiele der 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr kein Telekom-Kunde seid oder kein Magenta-Sport-Abo abschließen wollt, seid Ihr hier bei SPOX auf der richtigen Seite. SPOX bietet zu jedem Spiel der dritthöchsten deutschen Spielklasse einen Liveticker an.

3. Liga: Die Ergebnisse des Spieltags

Der FC Ingolstadt arbeitet in der weiter aussichtsreich am direkten Wiederaufstieg. Im Duell der Zweitliga-Absteiger beim 1. FC Magdeburg setzten sich die Schanzer am 18. Spieltag mit 2:0 (1:0) durch und kletterten auf den zweiten Rang.

Heim Ergebnis Gast Chemnitzer FC 2:2 FSV Zwickau 1860 München 1:1 Sonnenhof Großaspach 1. FC Kaiserslautern 1:0 Hallescher FC FC Carl Zeiss Jena 0:3 SpVgg Unterhaching Magdeburg 0:2 FC Ingolstadt Würzburger Kickers 3:1 FC Viktoria Köln KFC Uerdingen 05 4:1 FC Hansa Rostock

3. Liga: Die Tabelle vor den heutigen Spielen