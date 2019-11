3. Liga: Würzburger Kickers gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen den Würzburger Kickers und KFC Uerdingen. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt's hier bei SPOX.

Beide Mannschaften stehen in der Tabelle in der hinteren Region. Ein Sieg ist zumindest für Uerdingen Pflicht, wenn das Team noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Würzburger Kickers gegen KFC Uerdingen: Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen beiden Mannschaften findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist die Flyeralarm Arena in Würzburg, in der bis zu 13.090 Zuschauer einen Platz finden.

© getty

3. Liga: Würzburger Kickers vs. KFC Uerdingen heute im TV und Livestream

Die Partie der beiden Teams wird nicht im Free-TV übertragen, stattdessen besitzt der Pay-TV-Sender Magenta Sport die exklusiven Übertragungsrechte an dem Spiel.

Kommentator Franz Büchner und Moderator Stefan Fuckert sind ab 13.45 Uhr live für Euch auf Sendung.

Würzburg gegen Uerdingen: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Neben dem Livestream-Angebot könnt Ihr das Spiel auch bei uns im Liveticker verfolgen. Sowohl im Einzelticker als auch im Konferenzticker verpasst Ihr keine wichtige Szene aus Würzburg.

Würzburger Kickers gegen Uerdingen: Alle Duelle im Überblick

Bislang trafen beide Mannschaften erst zweimal aufeinander. Beide Teams gewannen je ein Spiel.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 27.01.2019 KFC Uerdingen Würzburger Kickers 0:3 3. Liga 04.08.2018 Würzburger Kickers KFC Uerdingen 0:2

3. Liga: Die Tabelle vor Würzburg gegen Uerdingen