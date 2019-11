3. Liga: FC Bayern München II gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 17. Spieltags in der 3. Liga empfängt Aufsteiger FC Bayern II den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Jena. Hier erfahrt Ihr, wo die Begenung im TV und Livestream zu sehen ist.

FC Bayern gegen Carl Zeiss: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das erste Drittligaspiel am 17. Spieltag zwischen Bayern München II und Carl Zeiss wird am heutigen Freitag (29. November) um 19 Uhr angepfiffen.

Spielstätte ist das Stadion an der Grünwalder Straße in München, das sowohl von den Bayern-Amateuren als auch vom 1860 München genutzt wird.

3. Liga: FC Bayern vs. Jena heute live im TV und Livestream

Die Partie Bayern vs. Jena ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich ausgewählte Samstagsspiele der 3. Liga werden von den Dritten Programmen übertragen. Stattdessen berichtet Magenta Sport von allen Begegnungen der 3. Liga live und in voller Länge und bietet auch einen Livestream an.

Ab 18.30 Uhr begrüßt Euch folgendes Magenta-Sport-Team live aus dem Stadion:

Kommentator: Franz Büchner

Franz Büchner Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Martin Lanig

FC Bayern gegen Carl Zeiss Jena heute im LIVE-TICKER

Auch ohne kostenpflichtiges Abonnement könnt ihr beim Spiel der "kleinen" Bayern live dabei sein. SPOX bietet zu allen Begegnungen der 3. Liga einen Liveticker mit allen Infos zu den Spielen an.

Hier findet Ihr den Ticker Bayern vs. Jena.

Hier gibt's den Konferenzticker mit allen Spielen am Samstag.

3. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick

Im Spitzenspiel trifft der drittplatzierte Hallesche FC auf Tabellenführer Duisburg. Außerdem stehen sich im Münchner Derby 1860 und die Spielvereinigung Unterhaching gegenüber.

Termin Heim Auswärts 29.11., 19:00 Bayern München II FC Carl Zeiss Jena 30.11., 14:00 Chemnitzer FC KFC Uerdingen 05 30.11., 14:00 SC Preußen 06 Münster Waldhof Mannheim 30.11., 14:00 Sonnenhof Großaspach Magdeburg 30.11., 14:00 Hallescher FC MSV Duisburg 30.11., 14:00 FC Viktoria Köln 1. FC Kaiserslautern 30.11., 14:00 FC Hansa Rostock Würzburger Kickers 01.12., 13:00 FC Ingolstadt SV Meppen 01.12., 14:00 SpVgg Unterhaching 1860 München 02.12., 19:00 Eintr. Braunschweig FSV Zwickau

3. Liga: Die Tabelle mit Bayern und Jena

Der Rückstand der Thüringer auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits 13 Punkte. In 16 Spielen gelang Carl Zeiss erst ein Sieg.