3. Liga live: KFC Uerdingen – 1. FC Magdeburg heute im TV, Livestream und Liveticker

Zehn Spieltage sind in Liga Drei bereits absolviert, heute eröffnen der KFC Uerdingen 05 und der 1. FC Magdeburg den elften. Wo und wann die beiden Teams aufeinandertreffen und wie Ihr das Spiel Im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

3. Liga: Wo und wann spielen der KFC Uerdingen und der 1. FC Magdeburg?

Die Krefelder empfangen Ihre Gäste in der Merkur-Spiel-Arena im benachbarten Düsseldorf. Rund 54.000 Fans könnten dort theoretisch einen Platz finden, ab 19 Uhr geht es zwischen beiden Mannschaften zur Sache.

3. Liga live: KFC Uerdingen - 1. FC Magdeburg heute im TV und Livestream

Die 3. Liga ist in dieser Saison auf Magenta Sport beheimatet, der Telekomdienst zeigt sämtliche Partien live und in voller Länge. Gut 30 Minuten vor dem Anstoß beginnt die Übertragung, Moderator Cedric Pick und Kommentator Markus Höhner begleiten Euch durch den Abend. Ihr könnt das Ganze entweder im TV oder per App auf eurem Computer, Tablet oder Smartphone sehen.

Uerdingen gegen Magdeburg im Liveticker auf SPOX

Wenn Ihr die Begegnung lieber nachlesen möchtet, schaut einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei. Dort findet Ihr heute zahlreiche Fußball-Highlights, unter anderem auch das Duell zwischen dem KFC und Magdeburg.

3. Liga, 11. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Spannend könnte sich am Spieltag vor allem das Aufeinandertreffen vom 1. FC Kaiserslautern und Carl Zeiss Jena gestalten. Beide Klubs befinden sich momentan auf den Abstiegsrängen, wobei Jena noch ganze neun Punkte auf den FCK gutmachen muss. Hier könnt Ihr alle Spiele sehen:

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam SPOX-Liveticker 04.10.2019 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Magdeburg Liveticker 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt Liveticker 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster Liveticker 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim Liveticker 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen Liveticker 06.10.2019 13 Uhr Bayern München II Eintr. Braunschweig Liveticker 06.10.2019 14 Uhr Chemnitzer FC MSV Duisburg Liveticker 07.10.2019 19 Uhr Würzburger Kickers 1860 München Liveticker

3. Liga: Zahlen und Fakten zum KFC Uerdingen und Magdeburg

Dreimal sind die beiden Teams sich bislang in Pflichtspielen begegnet (jeweils 1 Sieg, 1 Niederlage, 1 Unentschieden).

Die letzte Begegnung zwischen Uerdingen und Magdeburg ist jedoch schon eine Weile her: Am 19.04.2002 trafen die Klubs in der Regionalliga Nord aufeinander.

Die Gäste aus Magdeburg konnten vor allem in letzter Zeit überzeugen, seit acht Pflichtspielen sind sie ungeschlagen (4 Siege, 4 Unentschieden).

Beim Heimteam sieht das Ganze etwas anders aus: Von sieben Spielen konnten die Krefelder nur zwei gewinnen, viermal gingen sie als Verlierer vom Platz.

