3. Liga heute live: 1. FC Kaiserslautern gegen Carl Zeiss Jena im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Trainerwechsel und der Niederlage bei 1860 München möchte der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga endlich wieder in die Spur finden. Heute geht es gegen Schlusslicht Jena. Wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Kaiserslautern gegen Jena: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Drittligapartie Kaiserslautern gegen Jena wird am heutigen Samstag (5. Oktober) um 14 Uhr angepfiffen.

Austragungsort ist das Fritz-Walter Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. 49.850 Zuschauer finden in der WM-Arena von 2006 Platz.

FCK gegen Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel FCK vs. Carl Zeiss ist im Free-TV zu sehen. Sowohl der SWR als auch der MDR versorgen Euch mit den Livebildern aus Kaiserslautern - entweder im TV oder im Livestream. Weiterhin kann die Partie wie gewohnt bei Magenta Sport verfolgt werden.

Der Streamingdienst der Telekom stimmt Euch ab 13.45 Uhr - ebenfalls im TV und Livestream - auf die Partie ein. Als Kommentator fungiert Stefan Feuckert, als Moderator ist Kevin Gerwin im Einsatz.

Aber Ihr habt noch eine weitere Möglichkeit, Euch über die Begegnung auf dem Betzenberg zu informieren: SPOX stellt Euch einen ausführlichen Liveticker mit allen Highlights zur Verfügung. Diesen findet Ihr hier.

© getty

Lautern vs. Jena: So endeten die vergangenen Duelle

Trafen die beiden Teams im Jahr 2008 noch in der 2. Liga und im Pokal aufeinander, mussten die Fans nach dem Abstieg der Thüringer über zehn Jahre auf das Duell verzichten. In der vergangenen Saison holte der FCK in den beiden Spielen vier Punkte.

Termin Liga Heim Auswärts Ergebnis 10.03.2019 3. Liga 1. FC Kaiserslautern Carl Zeiss Jena 4:1 22.09.2018 3. Liga Carl Zeiss Jena 1. FC Kaiserslautern 3:3 09.08.2008 DFB-Pokal Carl Zeiss Jena 1. FC Kaiserslautern 2:1 11.05.2008 2. Liga Carl Zeiss Jena 1. FC Kaiserslautern 2:2 09.12.2007 2. Liga 1. FC Kaiserslautern Carl Zeiss Jena 2:3

3. Liga: Der 11. Spieltag in der Übersicht

Abgeschlossen wird der Spieltag am Montag mit dem bayrischen Duell zwischen Würzburg und den Münchner Löwen. Bereits am Sonntag ist Spitzenteam Eintracht Braunschweig bei der Wundertüte FC Bayern II gefordert.

Datum Anstoß Heim Auswärts 04.10.2019 19 Uhr KFC Uerdingen 05 Magdeburg 05.10.2019 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern FC Carl Zeiss Jena 05.10.2019 14 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt 05.10.2019 14 Uhr SpVgg Unterhaching SC Preußen 06 Münster 05.10.2019 14 Uhr Hallescher FC FSV Zwickau 05.10.2019 14 Uhr FC Viktoria Köln Waldhof Mannheim 05.10.2019 14 Uhr FC Hansa Rostock SV Meppen 06.10.2019 13 Uhr Bayern München II Eintr. Braunschweig 06.10.2019 14 Uhr Chemnitzer FC MSV Duisburg 07.10.2019 19 Uhr Würzburger Kickers 1860 München

3. Liga: Die Tabelle vor Kaiserslautern vs. Jena

Mit zehn Punkten aus zehn Spielen ist der Aufstiegszug für den FCK wohl bereits abgefahren. Die Pfälzer konnten noch kein Heimspiel für sich entscheiden. Ein Sieg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Jena ist eigentlich Pflicht.