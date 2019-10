3. Liga: Der 13. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 3. Liga geht in ihren 13. Spieltag. Welche Samstagsspiele heute anstehen und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3. Liga: Die Samstagsspiele des 13. Spieltages

Insgesamt sechs Spiele finden am heutigen Samstag statt.

Uhrzeit Heim Gast Liveticker Free-TV 14 Uhr Hallescher FC SV Meppen Liveticker - 14 Uhr FC Ingolstadt Preußen Münster Liveticker - 14 Uhr Würzburger Kickers MSV Duisburg Liveticker - 14 Uhr KFC Uerdingen Carl Zeiss Jena Liveticker MDR, WDR 14 Uhr SpVgg Unterhaching FSV Zwickau Liveticker - 14 Uhr Hansa Rostock 1860 München Liveticker BR, NDR KONFERENZ -

© getty

Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Drittliga-Saison 19/20 werden live und in voller Länge bei Magenta Sport ausgestrahlt. Benötigt wird hierfür das Telekom-Fußball-Paket, das neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga enthält, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom 24 Monate kostenlos ist. Für Letztgenannte kostet es danach 4,95 Euro monatlich. Allen mobilen Usern bietet Magenta einen Livestream an.

Zwei der heute stattfindenden Bagegnungen werden darüber hinaus im Free-TV gezeigt. Die Parte Rostock - 1860 München läuft beim BR und NDR, das Aufeinandertreffen zwischen Uerdingen und Jena wird vom MDR und WDR übertragen.

3. Liga heute live im Liveticker

Sowohl alle Einzelspiele als auch die Konferenz gibt es selbstverständlich in unseren SPOX-Livetickern, mit denen Ihr keine Highlights aus den Stadien verpassen werdet.

3. Liga: Der Samstag in der Vorschau:

Im Duell um die Spitze kämpfen heute parallel der Hallesche FC, die SpVgg Unterhaching und der MSV Duisburg um wichtige Punkte. Während Halle Zuhause mit dem SV Meppen einen vergleichsweise einfachen Gegner zu Gast hat, ist die Spielvereinigung beim FSV Zwickau zu Gast, der in der bisherigen Spielzeit einen guten Eindruck macht und etwas überraschend auf Rang sechs der Tabelle steht.

Absteiger Duisburg ist heute in Würzburg gefordert - auch hier gehen die Zebras als Favorit in die Begegnung. Die Kickers liegen nach einem durchwachsenen Saisonstart lediglich im unteren Mittelfeld in Liga drei.

3. Liga: Die Tabelle

Die Tabelle nach zwölf von 38 Spieltagen: