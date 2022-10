DFB-Pokal, 2. Runde - Hannover 96 - BVB 0:2: Borussia Dortmund nach schmeichelhaftem Sieg im Achtelfinale

Borussia Dortmund steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Der BVB zeigte in der 2. Runde bei Zweitligist Hannover 96 zwar keine gute Leistung, gewann aber mit 2:0 (1:0). Die Runde der letzten 16 findet am 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023 statt.

Ein unglückliches Eigentor von Bright Arrey-Mbi brachte den BVB in Führung (11.). Der eingewechselte Jude Bellingham legte per Elfmeter zum 2:0 nach (70.). Karim Adeyemi sah kurz vor dem Ende wegen einer Notbremse die Rote Karte (86.).

Niklas Süle trug in seinem zwölften Pflichtspiel für den BVB erstmals die Kapitänsbinde.

Zum ersten Mal in dieser Saison begann Bellingham nicht für Dortmund. Nachdem er zuvor alle Pflichtspiele über die volle Distanz spielte, wurde der Engländer 62 Minuten lang geschont.

Nach einer guten Stunde musste Dortmunds Thomas Meunier nach einem Zweikampf mit 96-Kapitän Julian Börner angeschlagen ausgewechselt werden.

Dortmunds Trainer Edin Terzic gewann jedes seiner ersten sieben DFB-Pokalspiele, das gelang letztmals Pep Guardiola (gewann sogar die ersten 9).

Hannover 96 - BVB: Die Analyse

Schmeichelhafte Pausenführung für den BVB, der schon nach sechs Minuten - wieder einmal nach einer Standardsituation - großes Glück hatte und sich beim stark reagierenden Kobel bedanken konnte, nicht in Rückstand geraten zu sein. Ohne dominant zu sein, hatten die Gäste im Anschluss an das glückliche 1:0 ihre beste Phase, als vor allem Moukoko die 96-Abwehr beschäftigte und Dortmund einige Male den Weg hinter die hoch stehende Kette der Niedersachsen fand.

Durch ein Mehr an Torchancen und gewonnenen Zweikämpfen ging die Führung der Borussia bis dato in Ordnung. Allerdings nahm die Partie dann eine Wende, denn Hannover zeigte eine Reaktion und schaffte es vor allem über die linke Seite mehrfach in den Strafraum. Kobel musste erneut zweimal retten (31., 32.). Das frühe Pressing der 96er sorgte für mehrere Ballverluste beim BVB, dem es nicht zum ersten Mal in dieser Saison an der nötigen Intensität im Spiel gegen den Ball fehlte. ,

Der Ton des zweiten Abschnitts war früh gesetzt, denn nur 13 Sekunden nach Wiederanpfiff unterlief Can um Zentimeter ein Eigentor. In der 53. Minute reichte eine simple Verlagerung aus, um Dortmunds Abwehr zu entblößen - Weydandt vergab jedoch freistehend aus kurzer Distanz. Nicht nur in dieser Szene zeigte sich die Behäbigkeit des BVB beim Verschieben.

Durch die Hereinnahme von Bellingham stellten die Westfalen auf 4-3-3 um, kurz darauf brachte Terzic frische Außen. Ein Konter der frischen Beine sorgte schließlich für die Entscheidung zugunsten des BVB. Hannover blieb aber auch in der Folge auf dem Gas und zeigte weiterhin erhöhte Einsatzbereitschaft, die man von der Borussia viel zu selten sah. Eine Steigerung gegenüber dem schwachen 0:2 bei Union Berlin am Sonntag war das nicht.

BVB-Noten: Krake Kobel! Dortmund kann sich beim Keeper bedanken © imago images 1/17 Etwas glücklich setzt sich der BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:0 (1:0) gegen Zweitligist Hannover 96 durch. Während Keeper Kobel überragt, stechen vor allem die Joker von Coach Edin Terzic. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Ein überragender Abend des Keepers. Rettete in Halbzeit eins gleich dreimal glänzend gegen Beier, Weydandt und Co. Auch nach der Pause hielt er die Borussia mit guten Paraden im Spiel. Im Aufbau und bei hohen Bällen sicher. Note: 1. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Wenn es bei 96 gefährlich wurde, dann meist über seine rechte Defensivseite. Hatte weder Muroya noch Beier im Griff, weshalb Hannover zu einigen gefährlichen Chancen kam. Offensiv setzte der Belgier keinerlei Akzente. Note: 5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Durfte die Dortmunder Elf zum ersten Mal überhaupt als Kapitän aufs Feld führen, Souveränität strahlte er aber keine aus. Mehrmals ließ er sich unüberlegt aus der Kette ziehen, auch im Zweikampf und Passspiel mit Unsicherheiten. Note: 5. © imago images 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Der sicherste BVB-Verteidiger. Half oft aus, wenn seine Nebenleute patzten und ließ sich kaum etwas zu Schulden kommen. Führte die zweitmeisten Zweikämpfe aller Dortmunder (10) und sorgte für die meisten Ballgewinne (13). Note: 3,5. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Konzentrierte sich primär auf die Defensivarbeit, weshalb er offensiv nur selten in Erscheinung trat. In der Rückwärtsbewegung zumeist sicher, darüber hinaus mit den meisten Ballaktionen im Spiel (88). Note: 3,5. © getty 7/17 EMRE CAN: Rückte für den zunächst geschonten Bellingham in die Startelf, betrieb aber nur sehr bedingt Eigenwerbung. Sowohl im Angriffsspiel als auch in der Defensive ohne wirklichen Zugriff. Note: 4,5. © imago images 8/17 SALIH ÖZCAN: Startete mit zwei nicht ungefährlichen Distanzschüssen in die Partie, verlor aber mit zunehmender Spieldauer immer stärker den Faden. Ließ im Defensivverhalten Nielsen und Beier zu oft aus den Augen. Note: 4. © getty 9/17 THORGAN HAZARD: Setzte vor dem 1:0 clever nach und war somit mitverantwortlich, dass Moukoko überhaupt noch an den Ball kam. Abgesehen davon aber eher unglücklich in seinen Aktionen. Blieb ohne einzige Torchance. Note: 4,5. © getty 10/17 JULIAN BRANDT: Offensiv noch einer der Besten beim BVB. Hatte an einigen guten Dortmunder Offensivaktionen seine Füße im Spiel - so auch beim 1:0, als er den Ball sehenswert per Hacke weiterleitete. Tauchte nach dem Seitenwechsel aber ab. Note: 3,5. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Etwas agiler und spielfreudiger als Hazard auf der Gegenseite, in seinen Bemühungen blieb er aber ähnlich erfolglos. Verzeichnete die meisten Torschüsse auf BVB-Seite, keiner davon fand aber den Weg ins Tor. Note: 4,5. © getty 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Hatte beim 1:0 etwas Glück, dass seine Hereingabe unhaltbar ins Tor abgefälscht wurde. Hätte in Minute 17 nachlegen können, scheiterte aber an Weinkauf. In Halbzeit zwei dann etwas blasser, bekam aber auch kaum Zuspiele mehr. Note: 3,. © getty 13/17 JUDE BELLINGHAM: Brachte mit seiner Einwechslung direkt frischen Wind ins Dortmunder Angriffsspiel. Holte den Elfmeter clever heraus und sorgte im Anschluss auch für das 2:0 vom Punkt. Note: 2,5. © imago images 14/17 MATS HUMMELS: Ersetzte den angeschlagenen Meunier und rückte in die Mitte. Defensiv ohne Fehl und Tadel, auch wenn er bei seinem Rempler gegen Beier etwas Glück hatte. Note: 3,5. © getty 15/17 GIOVANNI REYNA: Belebte das BVB-Offensivspiel für die letzten 20 Spielminuten. Leitete den Konter vor dem 2:0 ein und bediente dann mustergültig den mitgelaufenen Bellingham. Note: 3. © getty 16/17 KARIM ADEYEMI: Knapp 20 Minuten stand er auf dem Rasen. Hatte in dieser Zeit kaum nennenswerte Aktionen. Wurde in der 86. Minute dann richtigerweise mit Rot nach Notbremse vom Platz gestellt. Note: 5. © getty 17/17 FELIX PASSLACK: Kam in der Schlussminute für Moukoko in die Parte und hätte beinahe noch das 3:0 erzielt. Keine Bewertung.

Hannover 96 - BVB: Die Aufstellungen

Hannover: Weinkauf - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm (75. Stolze) , Kunze (76. Leopold), Besuschkow, Muroyac - Nielsen (82. Kerk) - Beier, Weydandt (75. Köhn).

Dortmund: Kobel - Meunier (62. Hummels), Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Özcan - Hazard (68. Reyna), Brandt (62. Bellingham), Malen (67. Adeyemi) - Moukoko (90. Passlack).

Hannover 96 - BVB: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Arrey-Mbi (11., Eigentor), 0:2 Bellingham (70., Foulelfmeter)

Rote Karte: Adeyemi (BVB, 86.)

Der Star des Spiels: Gregor Kobel (BVB)

Bewahrte sein Team mit mehreren tollen Paraden vor Gegentoren. Besonders stark war seine Fußabwehr gegen Nielsen (31.). Mit Abstand bester Dortmunder.

Der Flop des Spiels: Phil Neumann (Hannover 96)

Muss den Ball vor dem 0:1 besser per Kopf klären. Dazu verursachte er den Strafstoß, der zum 0:2 führte.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Hatte mit der Bewertung einiger Zweikämpfe gehörige Schwierigkeiten und verwehrte beiden Teams gleich mehrere Freistöße nach Foulspielen. Hummels' Schubser als letzter Mann gegen Beier im Dortmunder Strafraum war grenzwertig, da hätte es auch Elfmeter und Rot für die Gäste geben können (81.). Die persönlichen Strafen gingen in Ordnung. Der Strafstoß und der Platzverweis für den BVB waren unstrittig.