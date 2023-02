FSV Mainz 05 - FC Bayern München 0:4: Cancelo-Debüt nach Maß! FCB mit Befreiungsschlag ins Pokal-Viertelfinale

Der FC Bayern München hat nach holprigem Start ins Jahr 2023 die passende Antwort gegeben und ist mit einem souveränen 4:0-Sieg beim FSV Mainz 05 ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. FCB-Trainer Julian Nagelsmann veränderte die taktische Ausrichtung und schenkte Neuzugang João Cancelo direkt das Vertrauen, dieser dankte es mit einer starken Leistung. Zur Pause war die Partie bereits vorentschieden, Mainz beendete sie zudem in Unterzahl.

Last-Minute-Verpflichtung João Cancelo fügte sich mit einem Assist zum 1:0 durch Eric Maxim-Choupo-Moting - und auch darüber hinaus - glänzend ein. Die weiteren Treffer erzielten Jamal Musiala, Leroy Sané und Alphonso Davies.

Mit Daley Blind gab ein weiterer Bayern-Akteur sein Debüt.

Auf der Gegenseite war die Partie für Trainer Bo Svensson (Rot) und Alexander Hack (Gelb-Rot) vorzeitig beendet.

FSV Mainz 05 - FC Bayern: Die Analyse

Im Vergleich zum Remis gegen Frankfurt in der Liga, dem dritten in Folge, rotierte Benjamin Pavard beim FCB wieder für Josip Stanisic in die erste Elf. Zudem durfte Neuzugang João Cancelo direkt von Beginn an ran, Vielspieler Alphonso Davies bekam eine Pause. Und Julian Nagelsmann veränderte tatsächlich die taktische Formation, entschied sich für eine Fünferkette mit Cancelo rechts, Kingsley Coman links und Pavard innen. Im Mittelfeld gab es somit erneut keinen klassischen Nebenmann für Joshua Kimmich. Mainz-Coach Bo Svensson tauschte dreimal, unter anderem wurde mit Aarón Martin die Position links in der Fünferkette neu besetzt.

Cancelo war sofort gut im Spiel, rückte häufig ein und schaffte Platz auf dem rechten Flügel für die Kollegen. Nach Flanke von Müller köpfte Choupo-Moting über den Kasten (3.), einen Querschläger setzte Leroy Sané aus 16 Metern neben das Tor. Der FSV lief die Gäste situativ sehr hoch an und generierte Ballgewinne, woraus sich auch ein Abschluss durch Barkok ergab. Die Abstimmung der Münchner Dreierkette mit den Vorderleuten erwies sich hin und wieder als verbesserungswürdig, die kleinen Wackler wurden allerdings nicht bestraft.

Machten die Bayern das Spiel aber schnell - durch Sané und Cancelo rechts oder Müller, der sich häufig fallen ließ -, ergaben sich umgehend aussichtsreiche Situationen, die beste durch Coman, der aus spitzem Winkel an Dahmens Fußabwehr scheierte (10.). Nach 15 Minuten hatte der FCB bereits sechs Abschlüsse, kurz darauf köpfte Choupo-Moting zur verdienten Führung ein - Aaron war bei Cancelos Flanke viel zu passiv.

Als sich das Spiel gerade eine kleine Ruhephase nahm, legte Musiala mit links ins lange Eck nach. Gemeinsam mit Müller und Sané zeigte sich der Youngster sehr variabel, womit die 05er große Probleme hatten. Mainz gab in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Bayern-Tor ab, das 3:0 durch Sané nach artistischer Choupo-Moting-Vorlage war höchst verdient - mindestens.

Nachdem Mainz schon kurz vor der Pause verletzungsbedingt wechseln musste (da Costa für Widmer), kamen zum zweiten Durchgang auch noch Alexander Hack und Jae-Sung Lee. Durch letzteren wurde das Mittelfeld offensiver ausgerichtet und das Pressing der Rheinhessen anfangs noch intensiver - und zeigte auch Wirkung. Klare Abschlüsse gab es trotz Wacklern von Upamecano und de Ligt nicht. Stattdessen sorgte Müller auf der Gegenseite fast für die Entscheidung (53./58.). Richtig eng für Yann Sommers Kasten wurde es lediglich bei einem Schlenzer von Caci, wobei dem FC Bayern nun ein paar Prozentpunkte an defensiver Intensität fehlten.

In den letzten 25 Minuten feierte Daley Blind sein Bayern-Debüt, zudem durfte Ryan Gravenberch (der kurzzeitig behandelt werden musste) Spielpraxis sammeln, auch Debütant Cancelo sowie Sané hatten vorzeitig Feierabend. Über Ansätze kamen die Mainzer nicht mehr hinaus, gleiches galt für den FCB, der nur noch das Nötigste investierte. Zum 4:0 durch Davies (per Kopf!) reichte es trotzdem noch, zudem schickte Aytekin den Mainzer Trainer mit Rot auf die Tribüne und Hack mit Gelb-Rot vom Platz.

FSV Mainz 05 - FC Bayern: Die Aufstellungen

FSV Mainz 05: Dahmen - Hanche-Olsen, Fernandes, Caci - Widmer (40. da Costa), Barreiro (46. Lee), Kohr, Aaron (46. Hack) - Barkok, Stach (67. Ingvartsen) - Ajorque (67. Onisiwo)

Dahmen - Hanche-Olsen, Fernandes, Caci - Widmer (40. da Costa), Barreiro (46. Lee), Kohr, Aaron (46. Hack) - Barkok, Stach (67. Ingvartsen) - Ajorque (67. Onisiwo) FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano (64. Blind), de Ligt - Kimmich - Cancelo (71. Davies), Sané (71. Goretzka), Musiala, Coman - Müller (64. Gravenberch) - Choupo-Moting

FSV Mainz 05 - FC Bayern: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Choupo-Moting (17.), 0:2 Musiala (30.), 0:3 Sané (44.), 0:4 Davies (83.)

0:1 Choupo-Moting (17.), 0:2 Musiala (30.), 0:3 Sané (44.), 0:4 Davies (83.) Gelbe Karten: Widmer (24.), Hack (49.) - Müller (38.)

Widmer (24.), Hack (49.) - Müller (38.) Gelb-Rote Karte: Hack (86./wiederholtes Foul)

Hack (86./wiederholtes Foul) Rote Karte : Svensson (82.)

: Svensson (82.) Thomas Müller stand zum 63. Mal für den FC Bayern im DFB-Pokal auf dem Platz und zog damit als Bayern-Rekordspieler im Pokal mit Sepp Maier gleich.

Eric-Maxim Choupo-Moting hatte acht Tore in seinen vier DFB-Pokal-Spielen für den FC Bayern geschossen - mehr als doppelt so viele wie in seinen ersten 18 Pokal-Spielen (3). Seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 schoss noch nie ein Spieler so viele Tore in seinen ersten vier DFB-Pokal-Spielen für die Bayern. In seinem fünften Pokalspiel für die Bayern gegen Mainz legte er direkt nach.

Zum dritten Mal trafen Mainz 05 und der FC Bayern im DFB-Pokal aufeinander - 1999/2000 (3:0) und 2005/06 (3:2 n.V.) setzten sich die Münchner jeweils zu Hause gegen die Rheinhessen durch.

Der Star des Spiels: João Cancelo (FC Bayern)

Gab nur einen Tag nach seiner Verpflichtung direkt sein Startelf-Debüt. Seine Rolle als rechter Außenbahnspieler interpretierte der Neuzugang auffällig offensiv - und belohnte seinen galligen Auftritt gleich mit einem Assist (17.). Dazu mit einigen gefährlichen Pässen in die Schnittstelle. Defensiv nur wenig gefordert (dabei allerdings mit einigen schwachen Klärungsaktionen), weil er der linken Mainzer Seite kaum Luft zum Atmen gab. Das macht Lust auf mehr - und muss mit Blick auf das Wolfsburg-Spiel am Sonntag von Nagelsmann honoriert werden!

Der Flop des Spiels: Aarón (Mainz 05)

War gegen Cancelo nahezu aufgeschmissen. Er bekam den Portugiesen zu keiner Sekunde in den Griff und ließ sich bei dessen Pressing häufig aus der Ruhe bringen. Bezeichnend: Martin kam nur einmal in den Zweikampf - und diesen verlor er auch noch. Zur Pause wurde er erlöst.

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Hatte mit dem einfach zu leitenden Spiel keine Probleme und leistete sich keine groben Fehler. Die Gelben Karten für Widmer und Hack nach taktischen Fouls war ebenso vertretbar wie jene für Müller, der vehement mit Aytekin diskutieren wollte. Bei den wenigen hitzigen Szenen beruhigte er die Gemüter mit seiner gewohnt offenen Gesprächsführung. Auf Anraten seines Vierten Assistenten zückte er Rot für Svensson.