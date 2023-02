FCB-Noten: Dieses Debüt muss von Nagelsmann honoriert werden - Angreifer setzt Ausrufezeichen

Der FC Bayern hat den ersten Sieg im neuen Jahr eingefahren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FSV Mainz 05 mit 4:0 (3:0). Die Gewinner, Verlierer und die Noten sowie Einzelkritiken der FCB-Profis.

Der deutsche Rekordmeister gewann nach zuletzt drei Remis in Serie hochverdient in Mainz. Das lag auch an Julian Nagelsmanns Umstellung auf eine Dreierkette - und an einem Winter-Neuzugang.

© getty Gewinner: João Cancelo Gab nur einen Tag nach seiner Verpflichtung direkt sein Startelf-Debüt. Seine überraschende Rolle als rechter Außenbahnspieler interpretierte der Neuzugang auffällig offensiv - und belohnte seinen galligen Auftritt gleich mit einem Assist (17.). Dazu mit einigen gefährlichen Pässen in die Schnittstelle. Defensiv nur wenig gefordert, weil er der linken Mainzer Seite kaum Luft zum Atmen gab. Das macht Lust auf mehr - und muss mit Blick auf das Wolfsburg-Spiel am Sonntag von Nagelsmann honoriert werden! Note: 1,5.

© getty Gewinner: Eric Maxim Choupo-Moting Setzte in der zuletzt wieder leicht aufkeimenden Stürmer-Diskussion erneut ein Ausrufezeichen - gleiches gilt für seinen im Sommer auslaufenden Vertrag. Beim Treffer zum 1:0 glänzte er nach Cancelos Flanke mit gutem Positionsspiel und seiner Kaltschnäuzigkeit. Beim 3:0 dann mit wunderschöner Hacken-Vorlage auf Sané. Note: 1,5.

© imago images Verlierer: Aarón Martin War gegen Cancelo nahezu aufgeschmissen. Er bekam den Portugiesen zu keiner Sekunde in den Griff und ließ sich bei dessen Pressing häufig aus der Ruhe bringen. Bezeichnend: Martin kam nur einmal in den Zweikampf - und diesen verlor er auch noch. Zur Pause wurde er erlöst. Note: 5.

© imago images Mainz 05 - FC Bayern: Aufstellungen Mainz 05 vs. FC Bayern München - 0:4 (0:3) Tore 0:1 Choupo-Moting (17.), 0:2 Musiala (30.), 0:3 Sané (45.), 0:4 Davies (83.) Aufstellung Mainz 05 Dahmen - Hanche-Olsen, Fernandes, Caci - Widmer (40. da Costa), Barreiro (46. Lee), Kohr, Aaron (46. Hack) - Barkok, Stach (67. Ingvartsen) - Ajorque (67. Onisiwo) Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, Upamecano (64. Blind), de Ligt - Kimmich - Cancelo (71. Davies), Sané (71. Goretzka), Musiala, Coman - Müller (64. Gravenberch) - Choupo-Moting (69. Gnabry) Gelbe Karten Widmer (24.), Hack (46.) / Müller (38.) Gelb-Rote Karten Hack (86.) Rote Karten Svensson (82.)

© imago images FC Bayern: Torhüter Yann Sommer: Der mit Abstand ereignisloseste Tag für den Schweizer seit seinem Bayern-Wechsel. In der ersten Hälfte kam kein Schuss auf sein Tor. Nach der Pause dann mit etwas Glück, dass Anthony Cacis Schuss knapp am Tor vorbeirauschte. So auch bei Aymen Barkoks Chance (68.). Note: 3,5.

© getty FC Bayern: Abwehr Benjamin Pavard: Leistete sich trotz Cancelos Offensivdrang keine Fehler. Durch ihn hatte sein Vordermann überhaupt so viele Freiheiten. Als rechter Part in der Dreierkette sollte der Franzose gesetzt sein. Note: 2,5. Dayot Upamecano: Der zentrale Dreh- und Angelpunkt von Bayerns Dreierkette sowie Ursprung von beinahe jeder Spieleröffnung. Dafür mit gleich zwei Unkonzentriertheiten, die von Mainz nicht genutzt wurden. Ein kleiner Rückfall in die wacklige erste Saison, auch wenn es nie wirklich brenzlig wurde. Nach rund einer Stunde bekam er eine Pause. Note: 4. Matthijs de Ligt: Bestätigte seine gute Form, die er seit der WM an den Tag legt. Bis auf ein paar Fehlpässe solide. Erstickte dazu die ein oder andere aussichtsreiche Mainzer Chance mit guten Tacklings im Keim. Hatte sogar die Chance, einen Treffer zu erzielen (41.). Note: 3.

© getty FC Bayern: Mittelfeld João Cancelo: Ermöglichte Dauerbrenner Alphonso Davies die dringend benötigte Pause - und überzeugte nicht nur als Assistgeber. Schlug einige gute Flanken. Auch als Anspielstation eine Bereicherung für das Offensivspiel. Einziger Kritikpunkt: Sein Kopfball in die Mitte, der zur besten Mainzer Chance führte (68.). Jetzt bleibt nur die Frage, wie er sich gegen stärkere Gegner im Spiel gegen den Ball schlägt. Nach 70 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Note: 1,5. Joshua Kimmich: Sicherte als einziger defensiver Mittelfeldspieler ab, damit seine Vorderleute nach Belieben wirbeln konnten. Hätte sogar beinahe ein Tor erzielt, sein Schlitzohr-Freistoß aus spitzem Winkel knallte aber an den Pfosten (39.). Vor dem 3:0 gewann er den entscheidenden Zweikampf - in der Luft. Schöne Hereingabe auf Davies bei dessen Tor zum 4:0 (83.). Note: 2. Kinsgley Coman: In etwas ungewohnter Funktion als linker Flügel, der die Wege aufgrund der Dreierkette auch mal bis ganz nach hinten machen musste. Das fiel seinem Offensivdrang allerdings nicht zum Opfer - erzielte beinahe das frühe 1:0. Note: 2,5. Leroy Sané: Ordnete sich etwas zentraler als sonst ein, dennoch eher im rechten Halbraum unterwegs. Bis zu seinem Treffer zum 3:0 (43.) jedoch der unauffälligste Münchner Offensivspieler. Hatte sogar kurz danach das 4:0 auf dem Fuß. Note: 2,5. Jamal Musiala: Genoss ebenfalls viele Freiheiten, auch wenn er zumeist leicht links versetzt hinter den Spitzen zu finden war - und das tat ihm gut. Er hatte deutlich mehr Zugriff als in den ersten drei Spielen des Jahres. Sein Treffer zum 2:0 war der verdiente Lohn (30.). Note: 2.

© imago images FC Bayern: Angriff Thomas Müller: Machte immer wieder schnelle Schritte in die Spitze, wenn seine Nebenmänner in den Halbräumen an den Ball kamen. Schöne Ballannahme vor seinem Pass auf Musiala bei dessen Tor. Es war Finns Dahmens Verdienst, dass er nicht selbst auf der Anzeigetafel auftauchte (53.). Dafür mehr als unnötig: die Gelbe Karte wegen Meckerns. Note: 2. Eric Maxim Choupo-Moting: Ließ sich hin und wieder fallen und machte so Bälle fest. Gönnte der Mainzer Verteidigung nur wenig Ruhephasen. Hätte beinahe noch ein zweites Mal getroffen (23.). Starker Auftritt. Note: 1,5.