SC Freiburg - RB Leipzig 2:4 i. E.: Im Elferschießen! Dezimierte Leipziger holen historischen Titel

Erst Handspiel-Zoff, dann Unterzahl - und trotzdem jubelt RB Leipzig nach dem Elfmeter-Drama: Die sächsischen Mentalitätsmonster haben sich aller Widerstände zum Trotz zum ersten DFB-Pokalsieg gekämpft.

Zunächst harmlose Sachsen bezwangen den SC Freiburg am Samstag im Finale von Berlin mit 4:2 im Elfmeterschießen. Für die Leipziger, die 2009 gegründet worden waren, ist es der erste Titel der jungen Vereinsgeschichte. Nach Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden. Im Anschluss verzögerte sich die Siegerehrung aufgrund eines medizinischen Notfalls im Stadion.

"Wir haben eine miserable erste Halbzeit hingelegt, hatten Angst und sind nicht ins Spiel gekommen. Dass es jetzt doch noch so geklappt hat, ist unfassbar", sagte RB-Boss Oliver Mintzlaff nach der Partie in der ARD. "Wir müssen jetzt mal innehalten und sehen, was wir in den letzten 13 Jahren erreicht haben."

SC-Kapitän Christian Günter (über das Tor) und Ermedin Demirovic (Latte) scheiterten im Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit hatte RB-Star Christopher Nkunku (76.) ausgeglichen, nachdem nachdem Maximilian Eggestein (19.) die Freiburger in Führung gebracht hatte.

Pikant: Vor dem Tor des SC war dem im ersten Durchgang überragenden Roland Sallai der Ball an die Hand gesprungen, doch Schiedsrichter Sascha Stegemann gab den Treffer nach Rücksprache mit dem Videoassistenten. Später sah Marcel Halstenberg (57.) nach einer Notbremse die Rote Karte.

Einzelkritiken: Freiburger verdient sich Bestnote - zwei Leipziger glänzen © getty 1/33 RB Leipzig gewinnt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal, obwohl man lange Zeit in Unterzahl spielte. Für das Comeback sorgt der Superstar - beim SC Freiburg reicht die sensationelle Leistung eines BVB-Neuzugangs nicht. Die Noten. © getty 2/33 SC FREIBURG – MARK FLEKKEN: Nach 14 Minuten mit einer Bewährungsprobe, als er Forsbergs Schuss zu spät sieht, nach vorne abwehrt und dann zu spät reagiert. Stark in der 50. gegen Nkunku. Beim 1:1 orientierungslos, später dann stärker. Note 3,5. © getty 3/33 MANUEL GULDE: Ohne Einsatz zuletzt in der Bundesliga, rückte aber ein, um die Dreierkette zu spielen. Da vor allem am Aufbau aktiv beteiligt und sehr passsicher. Dagegen anfangs mit kleineren Problemen im Zweikampf. Solides Spiel. Note 3. © getty 4/33 PHILIPP LIENHART: Sehr lange sehr sicherer Auftritt des Österreichers. Verteilte die Bälle gut, war sicher im Zweikampf, auch lange stark in der Luft, bis er beim 1:1 den Zweikampf mit Orban verliert. Danach aber kampfstark. Note 3. © getty 5/33 NICO SCHLOTTERBECK: In seinem letzten Spiel für den SC Freiburg vor seinem Wechsel zum BVB mit einer überragenden Rettungstat auf der Linie (24.), dann mitreißende Zweikämpfe (72., Laimer) und vor allem der Emotional Leader. Was für ein Abschied! Note 1. © imago images 6/33 LUKAS KÜBLER: Nominell rechts, aber rückte vor allem viel ins Zentrum, um dort die Räume eng zu machen, weil Leipzig gerne über das Zentrum spielte. Nach der Pause mit deutlichen Problemen gegen Nkunku, dann auch runter für Schmid. Note 3,5. © getty 7/33 MAXIMILIAN EGGESTEIN: Mit Werder Bremen flog er in der 1. Runde noch raus, beim SC Freiburg der 1:0-Schütze im Finale. Und das noch mit seinem schwächeren Fuß. Spielte einen soliden Ball, machte kaum Fehler. Machte Platz (86.) für Haberer. Note 2,5. © getty 8/33 NICOLAS HÖFLER: Schien in der Anfangsphase etwas nervös zu sein, die eine oder andere Aktion war überhastet. Vor allem der dicke Bock in der 24. Minute hätte schwere Folgen haben können. Kommt beim 1:1 zu spät, hat Glück in der 118. Note 4. © getty 9/33 CHRISTIAN GÜNTER: Nicht nur, dass auf seiner Seite Leipzig lange kaum Gefahr ausstrahlen konnte: Er drehte den Spieß um und war selbst viel unterwegs. So wie bei der Flanke zum 1:0. Später dann mit Problemen und dem bitteren Fehlschuss. Note 3. © getty 10/33 VINCENZO GRIFO: Eine überragende Vorstellung des Italieners, der sich defensiv für keinen Meter zu schade war. Dann beide Male aus eigener Hälfte mit zwei ganz wichtigen und überragenden Bällen: Vor dem 1:0 und vor der Roten Karte. Note 2,5. © getty 11/33 ROLLAND SALLAI: War eine Art Spielmacher-Stürmer hinter und neben Höler. Marschierte viel, legte dann (wenn auch mit Hilfe der Hand) das 1:0 durch Eggestein auf. Hätte in der 60. Minute mehr aus seiner Chance holen können. Dennoch: Note 3. © getty 12/33 LUCAS HÖLER: In seiner Funktion als Stürmer unterbeschäftigt, weil der Plan auch nicht so aussah, ihn unentwegt mit Bällen zu füttern. Aber er arbeitete gewohnt viel nach hinten. Ganz wichtig dann, wie er die Rote gegen Halstenberg rausholt. Note 3. © getty 13/33 ERMEDIN DEMIROVIC: Kam in der 79. Minute für Sallai und brachte neue Energie. Gute Kopfballchancen (85.) und (90.+2 an den Pfosten). In der 104. Minute muss er dann eigentlich das 2:1 machen, vom Punkt versagten ihm die Nerven. Note 3,5. © imago images 14/33 NILS PETERSEN: Kam für den entkräfteten Höler, ist natürlich nicht ganz so intensiv im Kilometerfressen, aber auch er ließ sich oft zurückfallen, um an den Ball zu kommen. Eine große Kopfballchance, die er vergibt. Ansonsten wenig zu sehen. Note 4. © imago images 15/33 JONATHAN SCHMID: Er kam in der 86. für den in der zweiten Hälfte gegen Nkunku überforderten Kübler, um mit neuen Kräften gegen den Franzosen anzukommen. Fiel offensiv deutlich mehr auf als sein Vorgänger. Note 3. © getty 16/33 JANIK HABERER: Er kam in der 86. für Eggestein, hatte in der regulären Spielzeit logischer Weise wenig Einfluss, aber in der Verlängerung war er dann voll da – mit guten Kombinationen mit Schmid und auch einer Riesenchance (104.). Note 3. © imago images 17/33 KEVIN SCHLOTTERBECK: Kam in der zweiten Hälfte der Verlängerung für Gulde, um etwas Frische in die Dreierkette zu bekommen, schaltete sich dann sogar mal offensiv ein. Keine Bewertung. © imago images 18/33 PETER GULACSI: Konnte beim Gegentor nichts machen. Sonst mit einer tadellosen Leistung. Hatte in der Verlängerung zweimal Alu-Glück beim Kopfball von Demirovic und beim Schuss von Haberer. Lenkte einen Schuss von Haberer stark an den Pfosten. Note 2. © getty 19/33 MOHAMED SIMAKAN: Unglaublich robust in den Zweikämpfen. Aggressiv und kopfballstark. Zeigte öfter großen Offensivdrang. Am Ende von Krämpfen geplagt. Deshalb in der 113. Minute ausgewechselt. Note 2,5. © getty 20/33 WILLI ORBAN: Leistete sich als Abwehrchef keine Patzer und gewann einige wichtige Tacklings. Vorlage per Kopf zum 1:1 durch Nkunku. Etwas glücklich, aber das wird ihm egal sein. Note 3. © getty 21/33 MARCEL HALSTENBERG: Im Aufbau zu ängstlich. Spielte nur quer oder nach hinten. Schoß dann mit seiner Roten Karte (55.) den Vogel ab. Komplett sinnlose Aktion! Note 5,5. © getty 22/33 LUKAS KLOSTERMANN: Defensiv mit einer soliden Vorstellung. Setzte aber nach vorne keine Akzente. Note 3,5. © getty 23/33 KONRAD LAIMER: Dirigierte viel, trieb an, war fleißig. Sein langer Ball leitete den Ausgleich zum 1:1 ein. Ausgewechselt in der 98. Minute. Note 3. © getty 24/33 KEVIN KAMPL: Tat viel zu wenig für den Spielaufbau, war nie nennenswert in der Offensive beteiligt. In der 69. ausgewechselt. Sah auf der Bank auch noch Gelb-Rot. Note 4,5. © getty 25/33 BENJAMIN HENRICHS: In der ersten Halbzeit nicht sichtbar. Taute gegen Ende des Spiels etwas auf und wagte etwas mehr nach vorne. Insgesamt recht stabil. Note 3,5. © getty 26/33 EMIL FORSBERG: Vergab eine gute Chance in der 14. leichtfertig. Sonst bei mehreren Standards harmlos. Blasser Auftritt vom Schweden. Note 4. © getty 27/33 CHRISTOPHER NKUNKU: Riesenchance in der 24. Minute. Dann schoss der Spieler der abgelaufenen Bundesligasaison das 1:1 nach starkem Einsatz. Auch sonst immer gefährlich. Trieb mehrmals die eigenen Fans an. Ständiger Unruheherd. Note 2. © getty 28/33 ANDRE SILVA: Einmal harmlos im Abschluss in der 34. Minute, sah mehrere freie Mitspieler nicht. Ansonsten komplett in der Luft gehangen. In der 60. ausgewechselt. Note 4,5. © getty 29/33 DOMINIK SZOBOSZLAI: Eingewechselt für Forsberg (61.) Gefährliche Aktion als er einen Freistoß von der Seite direkt auf Flekken zog. Brachte insgesamt mit seinem hohen Tempo frischen Wind bei RB rein. Note 2,5. © imago images 30/33 NORDI MUKIELE: Eingewechselt für Andre Silva (61.). Gefährlicher Flankenlauf in der Verlängerung, doch Nkunku verpasst den Ball knapp. War insgesamt eine Bereicherung für Leipzig. Note 3. © getty 31/33 DANI OLMO: Eingewechselt für Kevin Kampl (69.). Hatte den Siegtreffer in den letzten Minuten der regulären Spielzeit auf dem Fuß und hätte der Held werden können. Aber: Knapp daneben! Danach kam nicht mehr viel. Note 3,5. © imago images 32/33 TYLER ADAMS: Kam in der 98. Minute für Laimer. Viel nicht weiter auf. Keine Bewertung. © getty 33/33 JOSKO GVARDIOL: Kam in der 113. Minute für Simakan. Keine Bewertung.

Domenico Tedesco brachte RB Leipzig in die Spur

Weil RB diese Dämpfer aber wegsteckte, endet eine bewegte Saison mit dem ganz großen Triumph. Vergessen sind der schwache Saisonstart, das Vorrunden-Aus in der Champions League und das Missverständnis mit Ex-Trainer Jesse Marsch. Dessen Nachfolger Domenico Tedesco, im Dezember gekommen, löste nicht nicht nur das Königsklassen-Ticket in der Bundesliga und führte den Klub ins Halbfinale der Europa League. Er bescherte dem Verein nach Finalpleiten 2019 und 2021 auch den ersten Pokal für die Vitrine.

SC Freiburg geht mit 1:0 in Führung

Auf die große Trophäe muss Freiburg weiter warten, zumindest bei den Profis. SC-Trainer Christian Streich, seit 2011 im Amt, hatte mit den Freiburger A-Junioren den Pokal schon dreimal geholt. Diesmal sollte es nicht reichen, wobei Streich für diesen Fall schon vor dem Spiel betont hatte, dass dann "die Welt auch nicht unter" gehe. Es bleibt eine starke Saison der Breisgauer, die in der Bundesliga als Sechster die Europa League erreicht hatten.

Vor 74.322 Zuschauern setzte Tedesco in der Offensive auf Halbfinal-Held Emil Forsberg, der RB gegen Union Berlin erst ins Endspiel geköpft hatte. Doch gemeinsam mit Starspieler Nkunku und Andre Silva kam er gegen eine bestens organisierte SC-Abwehr nur schwer durch. Vielmehr hatten die Freiburger zu Beginn optisch mehr vom Spiel, bis Forsberg (14.) SC-Torwart Mark Flekken aus spitzem Winkel prüfte. Nur fünf Minuten später verpasste Eggestein den Leipzigern den ersten Nackenschlag.

Eine Flanke von Christian Günter landete über Umwege beim früheren Bremer, Sallai sprang der Ball zuvor an die Hand, bevor Eggestein ihn in die linke Torecke schlenzte. Doch das Tor zählte. Und nun nahm das Spiel etwas mehr Fahrt auf. Nach einer Verkettung von Freiburger Fehlern landete der Ball plötzlich bei Nkunku (24.), dessen Schuss Flekken nur Richtung Torlinie abfälschen konnte. Erst im letzten Moment klärte Freiburgs Nico Schlotterbeck, der nach der Rettungsaktion wie wild jubelte.

RB Leipzig erst nach der Pause aktiver

Dass dies die gefährlichste Leipziger Offensivaktion in Durchgang eins war, konnte Tedesco kaum zufriedenstellen. Erst nach der Halbzeitpause wurde der Bundesliga-Vierte aktiver. Wieder scheiterte Nkunku (50.) an Flekken, ehe Halstenberg seiner Mannschaft einen Bärendienst erwies. Als letzter Mann foulte er Lucas Höler - Rot. In der Folge rannte Freiburg an und traf durch Sallai (59.) und Vincenzo Grifo (60.) zweimal das Außennetz.

Doch Leipzig knickte nicht ein, nach einem abgeblockten Freistoß verlängerte Willi Orban eine Flanke von Konrad Laimer - Nkunku stand goldrichtig und vollstreckte und ermöglichte RB die Verlängerung, in der Freiburg sofort aufhorchen ließ. Der eingewechselte Ermedin Demirovic (92.) köpfte nach Günter-Ecke an den Pfosten. Auch Janik Haberer (104., 115.) traf danach zweimal nur Aluminium.

Nach einem Zweikampf zwischen Höfler und Dani Olmo entschied sich Stegemann nach Ansicht der Videobilder gegen einen Leipziger Elfmeter (119.). Auf der RB-Bank sah der ausgewechselte Kevin Kampl nach Reklamieren Gelb-Rot (118.).

Freiburg - Leipzig: Die Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Gulde (106. Keven Schlotterbeck), Lienhart, Nico Schlotterbeck - Kübler (86. Schmid), Höfler, Günter - Maximilian Eggestein (86. Haberer), Grifo - Höler (79. Petersen), Sallai (79. Demirovic). - Trainer: Streich

Leipzig: Gulacsi - Simakan (113. Gvardiol), Orban, Halstenberg - Klostermann, Laimer (99. Adams), Kampl (69. Olmo), Henrichs - Forsberg (61. Mukiele), Nkunku - Silva (61. Szoboszlai). - Trainer: Tedesco