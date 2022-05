Ganz Deutschland blickt gespannt auf dieses Event: das langersehnte DFB-Pokalfinale. SPOX begleitet das Endspiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig heute live im Liveticker.

Hätte jemand zu Beginn der Saison 2021/22 auf diese Final-Konstellation gewettet, so wären er oder sie nun um einiges reicher. Doch genau das macht nun einmal den Reiz des DFB-Pokalwettbewerbs aus. Wer den begehrten Pokal am Ende des Tages aber sein Eigen nennen darf, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim Freiburg-Fanmarsch durch Berlin erblickten SC-Anhänger einen kleinen Jungen mit Hertha-Fahne - und skandierten höhnisch: "Zweite Liga, Hertha ist dabei!" Hertha-Funktionär Paul Keuter entdeckte ein entsprechendes Video bei Twitter und versprach dem Jungen eine Dauertkarte.

Vor Beginn: Zu einem unangenehmen Zwischenfall kam es offenbar auf dem Hammarskjöldplatz an der Messe Berlin, auf dem sich über 3.000 RB-Fans auf das Finale einstimmen. Wie die Bild berichtet, soll es zu einem Anschlag mit Buttersäure gekommen sein, ganz plötzlich habe es extrem gestunken. Sechs Jugendliche, die sich als RB-Anhänger ausgegeben haben, seien festgenommen worden. Vermutet werde, dass es sich bei den Übeltätern um Union-Fans gehandelt habe, denn: Bei der Partie der Roten Bullen im Jahr 2014 an der Alten Försterei waren die Wellenbrecher im Gästebereich mit mit Buttersäure und sogar Kot beschmiert worden.

Vor Beginn: Auch Drittligist Osnabrück hatte das Bedürfnis, vor dem Finale Partei zu ergreifen und drückt dem SC Freiburg die Daumen. In einem offenen Brief begründeten zudem Geschäftsführer und Präsident ihre ablehnende Haltung gegenüber RB. Ein Auszug: "Rasenballsport konnte diesen Weg (den steilen Aufstieg in kurzer Zeit, Anm. d. Red.) gehen, weil das Konstrukt mit viel Geld des Konzerns 'Red Bull' alimentiert wurde. Folglich ist Rasenballsport eben auch kein 'normaler' Fußballklub, der als Folge guter und kontinuierlicher Arbeit Erfolg hat, wie es prototypisch der SC Freiburg ist." Hier gibt es alle weiteren Infos.

Vor Beginn: Nach dem Ärger um einen gemeinsamen Fanschal der beiden Finalisten, auf den der Sportclub keine allzu große Lust hatte, gab es am Tag vor dem Finale offenbar erneut einen Mini-Disput zwischen den Klubs. Hintergrund: Der SC hat als "Heimverein" das Anrecht, das Abschlusstraining im Olympiastadion zuerst durchzuführen. RB muss folgen. Dass Freiburg allerdings erst um 17 Uhr startete, war den Sachsen zu spät. Konsequenz: Leipzig führte das letzte Training noch in der Heimat durch. Da ein Training in Berlin obligatorisch ist, waren Spieler und Trainer vor Ort, verließen das Stadion allerdings nach fünf Minuten wieder und waren laut Bild "sauer". Hier geht's zur News.

Vor Beginn: In der laufenden Saison hat das Direktduell Freiburg gegen Leipzig noch keinen Sieger hervorgebracht: Sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel trennten sich beide Klubs mit 1:1. Da hier und heute jedoch unbedingt der Gewinner ausgespielt werden muss, besteht die Möglichkeit eines Unentschiedens nicht. Man darf also gespannt sein.

Vor Beginn: Ab 20.00 Uhr soll der Ball hier durch das Olympiastadion von Berlin rollen. Als Schiedsrichter wird Sascha Stegemann im Einsatz sein.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokal-Endspiels.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler

Flekken - Gulde, Lienhart, N. Schlotterbeck - Kübler, M. Eggestein, Höfler, Günter - Sallai, Grifo - Höler Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Forsberg, Nkunku - Silva

SC Freiburg vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Mit der ARD und dem Unternehmen Sky werden sich heute gleich zwei Anbieter der Übertragung des Spektakels annehmen. Während die Ausstrahlung des Ersten sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream über die hauseigene Mediathek zu sehen sein wird, setzt Sky das entsprechende Abonnement voraus.

Ein solches kann entweder das sogenannte Sport-Paket zu einem monatlichen Preis von 17,25€ (Jahresabo) sein oder auch das Supersport-Ticket auf der Plattform SkyTicket. Während sich ersteres primär an TV-Kundinnen und -Kunden richtet, eignet sich letzteres ausschließlich für all diejenigen, die eine Übertragung im Livestream wünschen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

SC Freiburg vs. RB Leipzig: DFB-Pokal-Finale heute im Liveticker - Die Pokalsieger der letzten Jahre