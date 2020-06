Ivan Perisic beim FC Bayern München: Die Antworten des Schweigers

Ivan Perisic (31) zählte beim 2:1-Sieg des FC Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt zu den Besten. Die Leistung der Leihgabe von Inter Mailand war eine Bewerbung für eine feste Verpflichtung. Perisic ist gleich aus zwei Gründen der perfekte Rotationsspieler.

Das sogenannte Hygienekonzept der DFL und des DFB umfasst insgesamt 41 Seiten, auf denen alle Vorgänge rund um Profifußballspiele in Zeiten der Coronakrise detailliert erklärt werden. Die meisten gewöhnlichen Abläufe sind mit genügend Abstand und reichlich Desinfektion erlaubt, ersatzlos gestrichen wurde dagegen die Mixed Zone. Der Ort also, an dem sich Journalisten nach Abpfiff mit den Spielern unterhalten können.

Während das für Spieler wie Thomas Müller, der die Mixed Zone immer auch als kleine private Gaudi-Bühne betrachtet, ein gewaltiger Einschnitt in das Spieltags-Erlebnis sein muss, dürfte es Ivan Perisic vermutlich gar nicht aufgefallen sein, dass da etwas fehlt. Sprechen will er dort nämlich ohnehin kaum bis nie, meist schleicht er irgendwo im Hintergrund Richtung Ausgang.

"Ich mag es einfach nicht, meinen Kopf jeden Tag in der Zeitung zu sehen. Das ist nicht mein Ding", erklärte er im vereinseigenen Magazin vor einigen Monaten seine mediale Zurückhaltung. "Der Fußballplatz ist der einzige Ort, an dem ich meine Antworten gebe." Am Mittwochabend bekam er auf dem Fußballplatz der Münchner Allianz Arena mal wieder von Beginn an die Möglichkeit zu antworten. Und er antwortete.

Ivan Perisics überzeugende Leistung gegen Frankfurt

Beim 2:1-Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt zählte Perisic, der für den unter Rückenproblemen leidenden Serge Gnabry in die Startelf gerückt war, zu den Besten auf Seiten des FC Bayern. Von Beginn an sorgte er gemeinsam mit seinem Hintermann Alphonso Davies für reichlich Betrieb auf der linken Seite und belohnte sich in der 14. Minute mit einem Flugkopfballtreffer zum 1:0 für seine Leistung selbst.

"Wir wissen um die Qualitäten von Ivan. Heute hat er sie das eine oder andere Mal gezeigt", lobte Trainer Hansi Flick. "In der zweiten Halbzeit hat man aber gespürt, dass er noch ein bisschen Defizite in der Fitness hat." Anfang Februar hatte sich Perisic im Training am Knöchel verletzt und fiel infolgedessen bis zum Beginn der Coronapause aus. Bei den fünf Bundesligaspielen seit dem Restart wurde er viermal ein- und einmal ausgewechselt.

So auch gegen Frankfurt, als er nach einer guten Stunde (die tatsächlich eine sehr gute Stunde war) den Platz verließ. Erst danach wurde das Spiel wild und entglitt dem FC Bayern beinahe noch. "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht", analysierte Flick. Zunächst traf Danny Da Costa zum Ausgleich (69.), ehe Robert Lewandowski doch noch den Sieg und damit den Einzug ins DFB-Pokalfinale gegen Bayer 04 Leverkusen rettete (74.). Dieses steigt am 4. Juli in Berlin. Und damit zurück zu Ivan Perisic.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale © imago images 1/30 Der FC Bayern München hat sich mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt durchgesetzt und steht somit im Finale des DFB-Pokals. Nach einer starken ersten Hälfte brach der Rekordmeister im zweiten Abschnitt ein. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler. © imago images 2/30 MANUEL NEUER: Erlebte über weite Strecken einen komplett beschäftigungslosen Abend. Beim Gegentor war er chancenlos. Note: 3,5. © imago images 3/30 BENJAMIN PAVARD: Setzte offensiv deutlich weniger Akzente als sein Pendant auf links (Davies). Konnte lediglich eine Zweikampfsquote von 31 Prozent aufweisen, was aber keine großen Folgen hatte. Note: 3,5. © imago images 4/30 JEROME BOATENG: Hatte keine Probleme damit, die einzige Frankfurter Spitze Silva zu verteidigen. Im Aufbauspiel zwar nicht so präsent wie Alaba, aber ebenfalls mit einigen guten Pässen. Note: 3,5. © imago images 5/30 DAVID ALABA: Defensiv zunächst überhaupt nicht gefordert, in der Schlussphase aber mit Problemen. Offensiv mit etlichen tollen Pässen in die Spitze. Manchmal dribbelte er sogar in Lucio-Manier über den Platz. Note: 2,5. © imago images 6/30 ALPHONSO DAVIES: Zeigte sich erneut extrem bemüht und umtriebig auf seiner linken Seite, vielen seiner Aktionen fehlte diesmal jedoch die Genauigkeit. Leitete das 2:1 stark ein. Note: 2,5. © imago images 7/30 JOSHUA KIMMICH: Trat einige gute Standards und ordnete das Spiel im Mittelfeld mit gutem Passspiel. Anfang der zweiten Halbzeit musste er behandelt werden, traf dann beinahe zum 2:0 und bereitete schließlich das 2:1 vor. Note: 2. © imago images 8/30 LEON GORETZKA: Nicht ganz so auffällig wie in den vergangenen Spielen, mit seiner körperlichen Präsenz und Zweikampfstärke im Zentrum aber trotzdem ein wichtiger Baustein für Bayerns Dominanz. Note: 3. © imago images 9/30 KINGSLEY COMAN: Eine engagierte Vorstellung auf dem rechten Flügel. Im Vorfeld des 1:0 spielte er einen tollen Pass auf Lewandowski. Anschließend vergab er aber zwei Großchancen kläglich (25. und 28.). Note: 2,5. © imago images 10/30 THOMAS MÜLLER: Riss das Spiel von Beginn an an sich und tauchte überall auf dem Platz auf. Immer wieder ließ er sich auf rechts fallen, von wo er auch das Tor zum 1:0 vorbereitete. In der 6. klärte Kohr seinen Kopfball auf der Linie. Note: 2. © imago images 11/30 IVAN PERISIC: Eine Bewerbung für mehr Einsätze! Sorgte gemeinsam mit Davies für viel Betrieb über die linke Seite und versprühte permanent Torgefahr. Mit seinem tollen Flugkopfball erzielte er das 1:0. In der 62. ausgewechselt. Note: 2. © imago images 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Kläglich vergab er eine Großchance in der 8., anschließend war er deutlich unauffälliger als seine Offensivkollege, ehe er mit seinem Treffer in der 75. zum Matchwinner wurde. Note: 2. © imago images 13/30 LUCAS HERNANDEZ: Wurde in der 61. für Perisic eingewechselt und übernahm den Posten links hinten. Sorgte gleich für eine Schrecksekunde, als er nach einem Zweikampf zu Boden ging. Beim 1:1 war er zu weit vom Torschützen Da Costa weg. Note: 4. © imago images 14/30 THIAGO: Gleichzeitig mit Hernandez kam Thiago, der sich im Mittelfeld neben Kimmich einordnete. Dem Spanier war es anzumerken, dass es ihm durch die fehlende Spielpraxis an Rhythmus fehlt. Note: 4. © imago images 15/30 JAVI MARTINEZ: Kam in der Schlussphase für Goretzka. Keine Bewertung. © imago images 16/30 KEVIN TRAPP: Bei den beiden Gegentoren chancenlos, in der 31. bei einem Lewandowski-Schuss mit einer starken Parade. Note: 3,5. © imago images 17/30 DAVID ABRAHAM: Der einzige verbliebene Frankfurter aus der Startelf des DFB-Pokal-Finals von 2018. Wie die Frankfurter Defensivabteilung zunächst sehr wackelig, im Laufe des Spiels stabiler. In der 36. klärte er immerhin stark vor Perisic. Note: 3,5. © imago images 18/30 MARTIN HINTEREGGER: Leistete sich in der Anfangsphase einen Querschläger, in der Folge aber halbwegs sicher und immer präsent. Zog sich mit seinem Check gegen Thiago kurz vor Schluss den Ärger der FCB-Spieler zu. Note: 3,5. © imago images 19/30 EVAN NDICKA: Das linke Glied der Frankfurter Dreierkette hatte permanent Probleme mit den spritzigen Coman und Müller, der den Treffer zum 1:0 von seiner Seite aus vorbereitete. Immer wieder leichtsinnig im eigenen Strafraum. Note: 4,5. © imago images 20/30 ALMAMY TOURE: Ganz schwache Vorstellung. Bekam Davies und Perisic auf seiner rechten Seite nie in den Griff. Vor dem 0:1 ließ er Perisic entwischen. Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte er die meisten Ballverluste aller Spieler. Note: 5. © imago images 21/30 DOMINIK KOHR: Klärte einen Müller-Kopfball in der 6. auf der Linie und verhinderte einen noch früheren Rückstand. Schaffte es genau wie Rode auf der anderen Seite nicht, die Lücken vor der Abwehrkette zu schließen. Nach der Pause engagierter. Note 3,5. © imago images 22/30 STEFAN ILSANKER: Versuchte dem Münchner Sturmlauf mit Körperlichkeit auf der Sechs entgegenzutreten, was jedoch nur mäßig klappte. Leistete sich für einen Spieler auf seiner Position viel zu viele Fehlpässe. Note: 4. © imago images 23/30 SEBASTIAN RODE: Drosch den Ball in der ersten Hälfte zweimal auf die Ränge – einmal in der eigenen Hälfte als Klärungsmanöver, einmal in der gegnerischen als Fernschussversuch. Immerhin mit vielen Ballaktionen und starker Zweikampfquote. Note: 3,5. © imago images 24/30 TIMOTHY CHANDLER: In der ersten Halbzeit offensiv völlig wirkungslos und defensiv immer wieder mit Problemen mit Coman. Nach dem Seitenwechsel im Angriffsspiel aktiver, etwa im Vorfeld des 1:1. Note: 4. © imago images 25/30 MIJAT GACINOVIC: War als Zehner im Offensivspiel zunächst zwar der bemühteste Frankfurter, in seinen Aktionen aber trotzdem glücklos. Nach gutem Solo verfehlte er in der 26. das Tor. Note: 4. © imago images 26/30 ANDRE SILVA: Fand zu keinem Zeitpunkt Bindung zum Frankfurter Spiel und hing somit gänzlich in der Luft. Note: 4. © imago images 27/30 DAICHI KAMADA: In der 66. für Gacinovic eingewechselt. Stellte sich zunächst mit einem Foul an Boateng vor und bereitete vier Minuten später den Ausgleich vor. Note: 2,5. © imago images 28/30 DANNY DA COSTA: Hütters zweiter starker Joker. Ersetzte ab der 66. Toure und traf in der 70. zum 1:1. Note: 2,5. © imago images 29/30 BAS DOST: Spät eingewechselt und ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © imago images 30/30 LUCAS TORRO: In der Schlussphase eingewechselt. Klärte in der 87. stark gegen Lewandowski. Keine Bewertung.

Ivan Perisics offene Zukunft

Stand jetzt steht Perisic an diesem 4. Juli nämlich gar nicht mehr beim FC Bayern unter Vertrag. Das Leihgeschäft mit Inter Mailand, wo er noch bis 2022 gebunden ist, endet am 30. Juni. Die bis zum 15. Mai vereinbarte Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro ließ der FC Bayern verstreichen.

"Die Frist ist abgelaufen, aber wir haben ein exzellentes Verhältnis zu Bayern und dem Berater", sagte Inters Sportdirektor Piero Ausilio neulich bei Sky und sprach von einem "Gentlemen's Agreement" zwischen den beiden Klubs. Angeblich will der FC Bayern die Ablöse für den 31-Jährigen zwar auf zehn Millionen Euro drücken, generell besteht aber wohl großes Interesse an einer festen Verpflichtung. Nicht zuletzt aus Mangel an Alternativen.

Als Flick bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt gefragt wurde, auf welchen Positionen er Verstärkungsbedarf sieht, nannte er die Flügel: "Wir haben auf den offensiven Außenbahnen drei Spieler: Kingsley Coman, Serge Gnabry und Ivan Perisic. Wenn man ganz große Ziele hat, ist das vielleicht schon ein bisschen zu wenig." Heißt: Die drei sollen bleiben und ein Neuzugang, der wohl Leroy Sane heißen wird, kommen.

Warum Ivan Perisic der perfekte Rotationsspieler ist

Eine feste Verpflichtung Perisics würde aus Sicht des FC Bayern aber nicht nur aus Mangel an Alternativen Sinn machen, sondern auch, weil er gleich aus zwei Gründen der perfekte Rotationsspieler ist.

Wenn Perisic gebraucht wird, liefert er meist sofort. Mit seiner langjährigen Profierfahrung braucht er bei kurzfristigen Startelfeinsätzen oder Einwechslungen kaum Zeit, ins Spiel zu finden. Seit seiner Ankunft beim FC Bayern im vergangenen Sommer gelangen ihm in 28 Spielen 14 Scorerpunkte (sechs Tore, acht Assists). Exakt alle 100 Minuten ist er an einem Treffer direkt beteiligt. Es sind seine Antworten auf dem Fußballplatz.

Abseits davon verfügt Perisic über eine für Rotationsspieler ebenso wichtige zweite Eigenschaft, wie sein ehemaliger kroatischer Nationalmannschaftskollege Danijel Pranjic gegenüber SPOX und Goal berichtet: "Er ist ein Arbeitstier, das nie Probleme innerhalb der Mannschaft macht und den gesunden Konkurrenzkampf liebt." Wenn Perisic mal nicht auf dem Fußballplatz steht, dann kämpft er schweigend und gibt lieber gar keine Antworten, als sich zu beklagen. Völlig unabhängig von der aktuellen Legalitätslage in Sachen Mixed Zones.