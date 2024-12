"Ist mir alles relativ scheißegal": Bayern-Sportvorstand Max Eberl reagiert verärgert auf Reporterfrage

Problem Spitzenspiele: Eberl reagiert dünnhäutig

Dünnhäutig reagierte Eberl allerdings auf die Frage eines Reporters, was es benötige, um einen großen Gegner zu schlagen. Zur Erinnerung: Die Bayern haben in den sogenannten Spitzenspielen dieser Saison keine berauschende Bilanz.

Vor dem Pokal-Aus gegen Leverkusen kam man in der Bundesliga gegen den gleichen Gegner nur zu einem 1:1, gegen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt reichte es ebenfalls nur zu Unentschieden. Dazu kommen Niederlagen in der Champions League bei Aston Villa und beim FC Barcelona. Demgegenüber steht ein 1:0 gegen PSG, das über eine halbe Stunde in München in Unterzahl auskommen musste.

"Das ist heute nicht die Frage", entgegnete Eberl. "Wir sind ein Mann weniger, ich hoffe, das ist auch bei allen so angekommen, auch wenn man es auf dem Platz nicht gesehen hat. Deswegen ist dieses Spiel raus aus der ganzen Statistik."