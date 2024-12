DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Datum, Termin, Ort, Uhrzeit, Modus, Teams, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal, Auslosung Viertelfinale: Datum, Termin, Ort, Uhrzeit, Modus, Teams

Um die Paarungen für das Viertelfinale zu bestimmen, wird eine Ziehung durchgeführt, an der alle acht verbleibenden Teams teilnehmen. Die Auslosung des Viertelfinales im DFB-Pokal findet am Sonntag, den 15. Dezember, statt. Wie gewohnt findet die Ziehung im Fußballmuseum in Dortmund statt.

Das zuerst gezogene Team hat dabei immer Heimrecht. Nur wenn ein Verein aus einer Liga unterhalb der 2. Bundesliga gegen einen Klub aus der 1. oder 2. Bundesliga gelost werden, erhält der unterklassige Verein in jedem Fall das Heimrecht.