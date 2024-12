VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 4. Dezember, duellieren sich der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal-Achtelfinale. Anpfiff in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ist um 18.00 Uhr.

Ein einziges Mal trafen Wolfsburg und Hoffenheim im DFB-Pokal bislang aufeinander. Am 12. Februar 2014 gewann der VfL mit 3:2 im Kraichgau. Damals war es die Viertelfinalbegegnung, heute kämpfen beide Mannschaften um den Einzug in die Runde der letzten acht. Wer kommt weiter - Wolfsburg oder Hoffenheim?

SPOX bietet Euch einen Überblick zur Übertragung.