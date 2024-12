DFB-Pokal, Übertragung und Sendeplan Achtelfinale: Welche Spiele werden live bei ARD sowie ZDF im Free-TV und Livestream gezeigt?

Grundsätzlich laufen alle Partien des DFB-Pokals auf Sky. Der Pay-TV Sender besitzt nämlich die Rechte am gesamten Turnier. Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix (HD) und Sky Sport Top Event findet Ihr die Konferenzschaltung. Dazu zeigen diverse andere Sky-Kanäle auch die Einzelspiele. Mit SkyGo und WOW seid Ihr im Livestream am Start.

Aber auch im Free-TV werden einzelne Spiele übertragen - und zwar je eins pro Tag.

Am Dienstag (3. Dezember) strahlt die ARD das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister Bayern München und dem amtierenden Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen sowie im Gratisstream via App und Website aus. Mittwoch (4. Dezember) dürft Ihr Euch auf RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im ZDF freuen.