RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, DFB-Pokal heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 4. Dezember, trifft RB Leipzig im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt. Anpfiff in der Red Bull Arena in Leipzig ist um 20.45 Uhr.

RB Leipzig hat in der Kombination DFB-Pokal und Eintracht Frankfurt sicherlich schöne Erinnerungen im Kopf! Im Finale der Saison 2022/23 gewann RB Leipzig mit 2:0 und durfte den Pokal in die Höhe stemmen. Damit sich dieses Ereignis wiederholt, müssen sie heute im Achtelfinale gegen starke Frankfurter bestehen. Wer gewinnt das Topspiel am Mittwoch und zieht in die nächste Runde ein?

SPOX verrät Euch, wo Ihr die Antwort dafür bekommt und wer für die Übertragung im TV und Livestream zuständig ist!