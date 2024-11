DFB-Pokal, Auslosung Achtelfinale heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 3. November, werden die Kugeln fürs Achtelfinale gezogen. Die zweite Runde des DFB-Pokals wurde bereits am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Am Mittwoch zog der SV Darmstadt als letzte Mannschaft ins Achtelfinale ein. Die Runde mit den 16 erfolgreich qualifizierten Mannschaften findet im Dezember statt.

Die zweite Runde hielt einige Überraschungen bereit. So musste der Bundesligist Union Berlin gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld die Segel streichen, und auch Borussia Dortmund schied frühzeitig aus dem Wettbewerb aus.

