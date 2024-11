DFB-Pokal, Achtelfinale: Wer spielt daheim? Paarungen, Spielorte, Termine, Datum, Zeitplan, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

DFB-Pokal, Achtelfinale: Wer spielt daheim? Übertragung im Free-TV und Livestream

Wer in Sachen Übertragung auf der sicheren Seite sein möchte, braucht Zugriff auf Sky. Denn es ist der Pay-TV-Sender, der die Rechte am kompletten Wettbewerb besitzt und dadurch alle Pokalspiele live und in voller Länge überträgt. Mit einem SkyGo-Abonnement oder dem Streamingdienst WOW könnt Ihr die Partien auch im Livestream verfolgen.

Doch vereinzelt werden Spiele des DFB-Pokals auch im Free-TV in der ARD oder im ZDF angeboten. Ob auch Partien des Achtelfinals damit gemeint sind, steht noch nicht fest.