TV-Beitrag "erzürnt" Max Eberl! Boss des FC Bayern München spricht Klartext und verteidigt Spielweise von Vincent Kompany

"Keine Ära hat mit einem Schnips begonnen"

"Wir sind gerade dabei, etwas zu entwickeln. Kein Erfolg und keine Ära hat mit einem Schnips begonnen und alles ist nur nach oben gegangen. Jeder Weg hat auch Rückschläge. Daraus muss man lernen und das tun wir gerade. Jetzt kann man Fehler machen. Wenn Crunchtime ist, wollen wir da sein", erklärte er und ergänzte auf erneute Nachfrage: "Und wenn du eben so ein Spiel hast wie gegen Barcelona und der Gegenspieler ist Raphinha, ist es für keinen Abwehrspieler der Welt so leicht. Vorher sind Fehler passiert, vorher haben wir dieses Pressing gespielt und waren im Ballbesitz nicht in den Positionen. Weil in den ersten 20 Minuten waren wir haushoch überlegen.”

Die Bayern erzielten in der laufenden Spielzeit in wettbewerbsübergreifend zwölf Partien zwar 43 Tore, kassierten aber auch bereits 14. Ein Großteil der Gegentore resultierte aus schnellen Gegenstößen gegen die hochstehende Verteidigung, wofür Kompany immer wieder kritisiert wird.