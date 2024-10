ARD, ZDF, DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Spiele der 2. Runde am Dienstag heute live im Free-TV und Livestream?

DFB-Pokal 2. Runde live im Free-TV: Welche Spiele werden kostenlos bei ARD und ZDF übertragen?

Für die meisten Duelle habt Ihr nur eine Anlaufstelle, und das ist Sky. Wenn Ihr die Konferenz schauen möchtet, schaltet einfach Sky Sport 1 (HD) oder Sky Sport Top Event ein, darüber hinaus findet Ihr auf den anderen Kanälen auch die Einzelspiele. Das Onlineangebot könnt Ihr auf SkyGo und WOW abrufen.

Und wie ist die Lage im frei empfangbaren Fernsehen? Dort gibt es eine Begegnung live und kostenfrei in voller Länge, und zwar in der ARD. Ab 20.15 Uhr flimmern die ersten Vorberichte über den Bildschirm, das Geschehen auf Platz kommentieren im Anschluss Tom Bartels und Bastian Schweinsteiger. Online wird das Programm auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt.