Deutschland, Länderspielpause: Termine, Zeitplan, Gegner, Orte, Trainingslager, Kader, Übertragung DFB-Team im Free-TV und Livestream

Deutschland, Länderspielpause: Termine, Zeitplan, Gegner, Orte, Trainingslager

Bevor es für Deutschland in der Nations League zur Sache geht, bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann seit dem 2. September in Herzogenaurach auf die beiden Pflichtspiele vor.

Am Samstag (7. September) empfängt das DFB-Team dann Ungarn in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, ehe drei Tage später (10. September) die Niederlande in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam wartet.

Der dritte und letzte Gegner in dem Wettbewerb ist Bosnien-Herzegowina. Die erste Partie wird jedoch erst im Oktober stattfinden.