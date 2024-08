Drei Scorerpunkte von Hugo Ekitiké! Eintracht Frankfurt dreht nach der Pause in Braunschweig auf

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte legte Ekitiké im Duell der beiden Traditionsklubs vor 21.201 Zuschauern zunächst Fares Chaibi mit dem Außenrist den Treffer zum 1:0 (52.) vor. Vier Minuten später ließ der 22-Jährige nach einem unwiderstehlichen Dribbling mit überlegtem Abschluss den zweiten Treffer folgen (56.), ehe er mit einem Lupfer auf 3:0 erhöhte (61.).

Wenig später genehmigte ihm Trainer Dino Toppmöller einen vorzeitigen Feierabend. Igor Matanovic legte noch ein Tor nach (88.), dann traf Levente Szabo für Braunschweig (89.).

"In der ersten Halbzeit haben wir eine gute Kontrolle gehabt, sind aber nicht so gefährlich geworden, wie wir es wollten", sagte Toppmöller in der ARD, "in der zweiten Hälfte haben wir mehr Zug und eine höhere Spielaktivität gehabt. Es war eine ganz reife Leistung meiner Mannschaft."

Zehn Jahre nach dem bis dato letzten Duell beider Klubs - Frankfurts Kapitän Kevin Trapp und sein Gegenüber Ermin Bicakcic standen beim 3:0 der Adler 2014 schon für ihre Klubs auf dem Platz - erwiesen sich die Kräfteverhältnisse als klar. Der fünfmalige Pokalsieger und letztjährige Bundesligasechste verfügte über die deutlich größere individuelle Klasse, die Niedersachsen waren nach einem Umbruch im Sommer in ihren ersten beiden Ligaspielen ohne Punktgewinn geblieben und kassierten nun die dritte Pflichtspiel-Niederlage.