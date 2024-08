FC Viktoria Berlin vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream?

Viktoria Berlin gegen den FC Augsburg lässt sich heute im Fernsehen live verfolgen - aber nur im bezahlten, nicht im Free-TV. Sky überträgt das Spiel in voller Länge und in der Konferenz mit dem Parallelspiel 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Nürnberg.

Zu sehen bekommt Ihr das Spiel bei Sky heute auf Sky Sport 3, kommentieren wird dort Heiko Mallwitz. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 zeigt Sky die Konferenz.

Zurückgreifen könnt auch auf SkyGo oder dem kostenpflichtigen Streamingdienst WOW, um im Livestream dabei zu sein.