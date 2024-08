Eintracht Braunschweig vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream?

Eintracht Braunschweig vs. Eintracht Frankfurt wird heute von zwei Anbietern live im TV und im Livestream gezeigt.

Im Free-TV überträgt die ARD das Erstrundenduell. Auf Das Erste beginnt die Liveübertragung mit Moderatorin Esther Sedlaczek, Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentatorin Christina Graf um 20.15 Uhr. Einen kostenlosen Livestream findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Zudem zeigt der Pay-TV-Sender Sky die zumindest 90 Pokal-Minuten aus Braunschweig in voller Länge. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Live-Ausstrahlung der kompletten Pokal-Saison. Zu sehen bekommt Ihr Braunschweig vs. Frankfurt heute auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 2, kommentieren wird dort Oliver SEidler. Zurückgreifen können Sky-Kunden auch auf SkyGo und alle anderen auf den kostenpflichtigen Streamingdienst WOW um via Livestream dabei zu sein und gegebenenfalls auch von unterwegs aus nichts zu verpassen.