DFB-Pokal, 1. Runde: Warum spielen Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart heute nicht?

In der 1. Runde des DFB-Pokals treten 64 Mannschaften in 32 Spielen gegeneinander an. Am ersten Pokalwochenende gibt es aber nur 30 Partien. Die Spiele von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Meister Leverkusen und Vizemeister Stuttgart sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Spiele der 1. Runde im DFB-Pokal anderweitig im Einsatz. Deshalb spielen sie heute - und auch in den nächsten drei Tagen - nicht im DFB-Pokal.

Leverkusen und Stuttgart spielen am Samstag, den 17. August, in der BayArena um den DFL-Supercup. Deshalb mussten ihre Pokalspiele nach hinten verlegt werden.

Allzu lange müssen wir aber nicht auf die Erstrundenspiele von Leverkusen und Stuttgart warten. Der VfB spielt am Dienstag, den 27. August, bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster (Beginn 20.45 Uhr), Leverkusen am Mittwoch, den 28. August, bei Regionalligist Carl Zeiss Jena (Beginn 18 Uhr).