DFB-Pokal, Finale: Termin, Datum, Zeitplan, Ort, Paarung, Teams, Tickets, Übertragung im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal, Finale: Übertragung im TV und Livestream

Im Finale des DFB-Pokals werdet Ihr zwei Anlaufstellen haben, eine kostenlose und eine kostenpflichtige. Wo das Ganze im Free-TV ausgestrahlt wird, ist noch nicht hundertprozentig klar - allerdings werdet Ihr in jedem Fall in der ARD oder im ZDF fündig. Egal, welcher der beiden Sender das Endspiel am Ende ausstrahlt, es wird wieder einen Gratis-Livestream über die jeweiligen Webseiten geben.

Wer im Pay-TV zuständig ist, steht bereits seit Beginn der Saison fest: Sky! Der Sender hat nämlich sämtliche Pokalspiele im Programm, so auch das Finale. Auch hier wird wie gewohnt ein Stream angeboten, und zwar via SkyGo und WOW.