DFB-Pokal, Auslosung Halbfinale: Termin, Datum, Ort, Übertragung der Ziehung im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal, Auslosung Halbfinale: Termin, Datum und Ort

Eine genaue Terminierung der Auslosung der beiden Halbfinals des DFB-Pokals ist noch nicht erfolgt. Üblicherweise wird die Ziehung jedoch am Sonntag nach dem letzten gespielten Viertelfinale vollzogen.

Da dieses am Mittwoch, den 07. Februar, stattfindet, werden die Halbfinal-Paarungen also aller Voraussicht nach am Sonntag, den 11. Februar, gezogen. Als Austragungsort fungiert normalerweise das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund.