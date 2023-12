Hertha BSC und der Hamburger SV stehen sich heute im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Im DFB-Pokal finden auch am heutigen Mittwoch, den 6. Dezember, vier Achtelfinalspiele statt. Eines davon ist das Duell der beiden Zweitligisten Hertha BSC und Hamburger SC, das um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen wird. Das Ligaspiel am 3. Spieltag gewannen die Hamburger klar mit 3:0, im Pokal herrschen jedoch bekanntlich eigene Gesetze.

Hertha BSC vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream?

Wer das Pokalspiel zwischen Hertha BSC und dem HSV keinesfalls verpassen möchte, kommt nicht um Sky herum. Beim Anbieter liegen die Rechte am kompletten Pokal, deswegen wird dort die Partie sowohl im Pay-TV als auch im Livestream angeboten. Übertragen wird das Duell bei Sky Sport 4 (HD) sowie bei Sky Sport 6 (HD). Als Kommentator eingesetzt wird Oliver Seidler.

Weil parallel zu Hertha vs. HSV in Stuttgart der VfB gegen Borussia Dortmund um das Weiterkämpfen kämpft, bietet Sky auch eine Konferenz mit beiden Spielen an: Die gibt es bei Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport Top Event.

Um das Einzelspiel und die Konferenz im Livestream freischalten zu können, braucht man ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

Hertha BSC vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Alternative, das Spiel zwischen den Herthanern und den Hamburgern live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen Hertha BSC und dem HSV.

Hertha BSC vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hertha BSC vs. Hamburger SV

Hertha BSC vs. Hamburger SV Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 6. Dezember 2023

6. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Hertha BSC vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Karbownik - Klemens, Zeefuik - Scherhant, Niederlechner, Reese - Tabakovic

Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Karbownik - Klemens, Zeefuik - Scherhant, Niederlechner, Reese - Tabakovic HSV: Raab - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Ambrosius, Muheim - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

