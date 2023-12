Hertha BSC und der Hamburger SV stehen sich heute im DFB-Pokal-Achtelfinale gegenüber. Mit dem Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

Hertha BSC oder Hamburger SV - wer darf im DFB-Pokal eine Runde weiterziehen? Diese Frage wird mit dem Achtelfinalspiel der beiden Zweitligisten beantwortet. Im Liveticker könnt Ihr das Geschehen live mitverfolgen.

Hertha BSC - Hamburger SV Tore Aufstellung Hertha BSC Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Karbownik - Klemens, Zeefuik, Scherhant, Niederlechner, Reese - Tabakovic Aufstellung HSV Raab - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Meffert, Pherai, Benes - Jatta, Nemeth, Öztunali Gelbe Karten

Hertha BSC vs. HSV: DFB-Pokal Achtelfinale jetzt im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Bei Hertha BSC war seit 2016/17 und damit seit sieben Jahren das Achtelfinale im DFB-Pokal das Höchste der Gefühle, 2016 stand die Alte Dame aber mal im Halbfinale. Der zweifachte Finalist wartet noch auf seinen ersten Pokalsieg, befindet sich aber in einer positiven Entwicklung. Sechs Spiele ohne Niederlage sind aller Ehren wert, werden allerdings noch etwas von der Tatsache reduziert, dass drei Remis darunter waren. Das 5:1 zuletzt gegen Elversberg könnte sich aber noch als so etwas wie ein Brustlöser herauskristallisieren.

vor Beginn Hamburgs Pokalbilanz ist äußerst inkonstant. Zwei Mal erreichte der HSV in den vergangenen fünf Ausgaben das Halbfinale. Die anderen drei Male war aber schon in Runde 2 (2x) oder Runde 1 (1x) Schluss. Ganz oder gar nicht beim dreifachen Pokalsieger. Das geht einher mit der Wankelmütigkeit, mit der der HSV auch in diesem Jahr durch die Saison schreitet. Zuletzt wechselten sich Sieg, Niederlage und Remis fleißig ab. Was in der Liga den angsteinflößenden 3. Platz und mal wieder so manch kritische Stimme zur Folge hat.

vor Beginn Seitdem bewegen sich die Hertha und der HSV im Gleichschritt. Am 3. Spieltag bekamen die Hauptstädter vom Konkurrenten von der Elbe auf die Mütze, noch immer liegen in der Liga fünf Plätze zwischen den Klubs. Allerdings haben beide Teams seitdem 21 Punkte gesammelt. Und so dürfen wir beim Duell Hertha vs. HSV heute ein spannendes und umkämpftes Duell auf Augenhöhe erwarten. Noch dazu im K.o.-Modus im Endspielstadion.

vor Beginn Hertha vs. HSV, das klingt angesichts von 70 Duellen im Fußball-Oberhaus nach ganz viel Bundesliga, ist heute aber DFB-Pokal und war Ende August in dieser Spielzeit in Wahrheit 2. Liga. Mit 3:0 zeigte der HSV in seinem sechsten Zweitligajahr in Folge dem Absteiger Hertha, was es heißt, Zweitligafußball zu spielen. Berlins Coach Dardai sprach danach von einem Klassenunterschied. Was ist seitdem geschehen?

vor Beginn Rotation totale dagegen beim HSV und HSV-Trainer Walter, der im Vergleich zum 2:2 im Derby vergangenen Freitag gegen St. Pauli sieben Startelfspieler austauscht. Heuer Fernandes, van der Brempt, Ramos, Ambrosius, Poreba, Königsdörffer und Glatzel raus. Raab, Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Jatta, Öztunali und Nemeth rein. Da sind Fragen, sollte das heute schiefgehen, vorprogrammiert.

vor Beginn Und so spielt der Hamburger SV: Raab - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Pherai, Meffert, Benes - Jatta, Nemeth, Öztunali.

vor Beginn Hertha-Trainer Dardai setzt heute im Vergleich zum 5:1-Sieg gegen Elversberg in der Innenverteidigung auf Karbownik und setzt Kempf dafür zunächst auf die Bank. Mit Leistner kehrt dort ein weiterer Verteidiger nach längerer Verletzungspause ins Aufgebot zurück. Dafür muss Hertha auf Winkler verzichten.

vor Beginn So spielt Hertha BSC: Ernst - Kenny, Gechter, Karbownik, Zeefuik - Klemens, M. Dardai - Scherhant, Niederlechner, Reese - Tabakovic.

vor Beginn Die beiden Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits einmal in der Liga gegenüber. Das bessere Ende behielten die Hamburger für sich (3:0). Heute werden die Karten jedoch neu gemischt.

vor Beginn Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV.