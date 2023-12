Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Nachdem gestern bereits die erste Fuhre im Achtelfinale des DFB-Pokals absolviert wurde, geht es heute mit den zweiten vier Spielen weiter. Unter anderem empfängt Bayer 04 Leverkusen den SC Paderborn. Wer das Duell im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Bundesligist empfängt Zweitligist, Bayer 04 Leverkusen bekommt es in der heimischen BayArena heute mit dem SC Paderborn zu tun. Die Werkself geht natürlich als Favorit ins Rennen, das letzte Duell allerdings gewannen die Ostwestfalen: 2:2 siegte der SCP in der jüngsten Saisonvorbereitung. Am heutigen Mittwoch geht es um 18 Uhr los.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Alle Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf Dienstag, 5. Dezember 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Dienstag, 5. Dezember 20.45 Uhr FC 08 Homburg FC St. Pauli Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr 1. FC Saarbrücken Eintracht Frankfurt Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr VfB Stuttgart Borussia Dortmund Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr Hertha BSC Hamburger SV

Nun bleibt noch eine wichtige Frage offen: Wird der Spaß auch im Free-TV gezeigt? Das verrät dieser Artikel.

© getty Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den SC Paderborn.

Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream?

Später am Abend wird auch noch Pokal-Action im Free-TV zu sehen sein (VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund im ZDF), für das Duell der Werkself und dem SC Paderborn gibt es aber leider keine Gratisoption. Der Pay-TV-Sender Sky wird die Begegnung exklusiv in voller Länge zeigen, die Vorberichte starten um 17.30 Uhr. Dort könnt Ihr zur Konferenz oder zum Einzelspiel greifen, welches von Martin Groß kommentiert wird.

Dieses Programm könnt Ihr natürlich auch online verfolgen, und zwar über SkyGo und WOW. Beide Optionen sind aber ebenfalls mit Kosten verbunden.

Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn heute live: DFB-Pokal Achtelfinale im Liveticker

Wie alle anderen Pokalspiele begleiten wir auch dieses im Ticker, sodass Ihr kein Tor und keine Karte verpasst. Hier entlang:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. SC Paderborn.

