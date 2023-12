Weiter geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals: Am heutigen Mittwoch ist unter anderem Eintracht Frankfurt beim 1. FC Saarbrücken zu Gast. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Der 1. FC Saarbrücken bekommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals mit Eintracht Frankfurt zu tun. Die Adler reisen, zumindest auf dem Papier, als großer Favorit an, schließlich steht der Gegner in der 3. Liga nur auf dem 11. Platz. Ob die Eintracht dieser Rolle gerecht wird, erfahren wir am heutigen Mittwoch, dem 6. Dezember, ab 18 Uhr.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Alle Partien im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg Dienstag, 5. Dezember 18 Uhr 1. FC Magdeburg Fortuna Düsseldorf Dienstag, 5. Dezember 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Dienstag, 5. Dezember 20.45 Uhr FC 08 Homburg FC St. Pauli Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr 1. FC Saarbrücken Eintracht Frankfurt Mittwoch, 6. Dezember 18 Uhr Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr VfB Stuttgart Borussia Dortmund Mittwoch, 6. Dezember 20.45 Uhr Hertha BSC Hamburger SV

Das sind die grundlegenden Infos. Wo läuft das Ganze im TV und Livestream? Und gibt es auch einen Liveticker? Wir liefern Antworten.

© getty Eintracht Frankfurt ist im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken zu Gast.

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream?

Die gute Nachricht ist, dass Ihr das Spiel der Eintracht heute live und in Farbe sehen könnt. Die schlechte: Ihr müsst dafür bezahlen. Sky besitzt nämlich die Exklusivrechte an der Begegnung, um 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte. Das Einzelspiel moderiert Kai Dittmann, parallel könnt Ihr aber auch zur Konferenz greifen.

Livestreams des Ganzen gibt es ebenfalls, allerdings sind auch diese nicht gratis. Hier lauten die Optionen SkyGo und WOW.

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt heute live: DFB-Pokal Achtelfinale im Liveticker

Für alle ohne einen Zugang zu Sky bieten wir eine Alternative: unseren Liveticker. Dort beliefern wir Euch mit regelmäßigen Updates, sodass Ihr nichts Wichtiges verpasst.

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt.

1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wichtigste Infos

Spiel : 1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt

: 1. FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb : DFB-Pokal, Achtelfinale

: DFB-Pokal, Achtelfinale Datum : 06.12.2023

: 06.12.2023 Uhrzeit : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr TV : Sky

: Livestream : SkyGo, WOW

: Liveticker: SPOX

