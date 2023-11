Schockmoment in Saabrücken! Matthijs de Ligt vom FC Bayern München verletzt sich bei Pokalspiel am Knie

Matthijs de Ligt (24) hat sich beim DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Saarbrücken im Knie verletzt. Der Niederländer verdrehte sich vermeintlich das Gelenk nach gut einer Viertelstunde, als er an der Außenlinie gegen Fabio di Michele Sanchez zu einer Grätsche angesetzt hatte.

De Ligt reklamierte sofort vehement und signalisierte, dass er sich wehgetan hatte.

Thomas Tuchel reagierte auf der Bank fassungslos, fasste sich an den Kopf und ließ sich auf seinen Platz sinken.

De Ligt wurde lange auf dem Spielfeld behandelt und humpelte dann in die Kabine. Für ihn kam Konrad Laimer in die Begegnung und rückte ins Mittelfeld. Joshua Kimmich nahm dafür einen Platz in der Viererkette ein.

Eine Diagnose gibt es bei de Ligt noch nicht. Gemäß ARD geht man bei den Bayern allerdings von einer Innenbandverletzung aus, Schwere noch unbekannt.

Ein Ausfall des Niederländers wäre ein schwerer Schlag für den FCB mit Blick auf das anstehende Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag. Der Kader ist klein, mit Dayot Upamecano ist ein weiterer Abwehrspieler nach längerem Ausfall erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen.