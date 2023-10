Am heutigen Abend trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals der VfB Stuttgart auf Union Berlin. SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wer das Erstligaduell im Pokal live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

In der 2. DFB-Pokalrunde duellieren sich am Abend der VfB Stuttgart und Union Berlin. Die Begegnung wird am heutigen Dienstag, den 31. Oktober, um 18.00 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angestoßen.

Der VfB Stuttgart und Union Berlin trafen erst vor wenigen Tagen am 8. Bundesligaspieltag aufeinander. Das Duell in Berlin dominierten die Stuttgarter, das Team von Sebastian Hoeneß gewann gegen die Unioner klar mit 3:0.

Für Union Berlin ging es seitdem weiter bergab. Seit Ende August wartet das Team von Urs Fischer auf einen Sieg. Gelingt Union Berlin heute im Pokalduell gegen den VfB Stuttgart die Wende?

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Duell: VfB Stuttgart vs. Union Berlin

VfB Stuttgart vs. Union Berlin Datum: 31. Oktober

31. Oktober Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: MHP-Arena, Stuttgart

MHP-Arena, Stuttgart Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

© getty Findet das Team von Urs Fischer heute in die Erfolgsspur zurück?

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Das Pokalduell zwischen VfB Stuttgart und Union Berlin überträgt heute Sky live und vollumfänglich im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet um 17.30 Uhr mit seiner Übertragung des Duells auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport 6 (HD). Wolff Fuss ist am Abend für Sky als Kommentator im Einsatz.

Ihr könnt VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute zudem in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix live im Pay-TV erleben. Als Sky-Kunden seht Ihr die DFB-Pokal-Übertragung am heutigen Abend alternativ auf WOW und in der Sky-Go-App im Livestream. Einen Livestream der Partie bietet zu guter Letzt OneFootball an. Dort könnt Ihr das Pokalduell als Einzelstream erwerben.

© getty In dieser Saison gewann der VfB Stuttgart schon einmal gegen Union Berlin.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Pokalspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick