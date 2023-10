In der zweiten Runde des DFB-Pokals ist am heutigen Dienstag Fortuna Düsseldorf bei der SpVgg Unterhaching zu Gast. Wo Ihr das Spiel live im TV uns Stream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Du möchtest das Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Fortuna Düsseldorf gerne live mitverfolgen? Aber wo wird die Partie überhaupt übertragen? Wir bei SPOX sagen es Euch.

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Wer auf eine Übertragung von Fortuna Düsseldorfs Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die Partie läuft ausschließlich im Pay-TV.

Denn auch in dieser Saison besitzt Sky die Übertragungsrechte an allen Spielen im DFB-Pokal und hat somit auch das Duell der beiden Teams in der zweiten Runde im Programm.

Für diejenigen, die einen Livestream bevorzugen, bietet der Bezahlsender zwei Optionen an: SkyGo und Wow.

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Im Free-TV werden dennoch zwei Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals übertragen:

Datum Heim Auswärts Anpfiff Di., 31.10. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 20.45 Uhr Mi., 01.11. 1. FC Saarbrücken FC Bayern München 20.45 Uhr

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im Liveticker?

Wer kein Sky-Abonnement hat, kann bei uns vorbei schauen. SPOX hat einen ausführlichen und kostenfreien Liveticker für Euch im Programm.

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Unterhaching : Vollath - Schwabl, Schifferl, Stiefler, Waidner - Skarlatidis, S. Maier, M. Welzmüller, Keller - Hobsch, Fetsch

: Vollath - Schwabl, Schifferl, Stiefler, Waidner - Skarlatidis, S. Maier, M. Welzmüller, Keller - Hobsch, Fetsch Düsseldorf: Niemczycki - Uchino, Siebert, Oberdorf, Iyoha - Engelhardt - Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Tzolis - Vermeij

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Infos zur Partie

Begegnung: SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Ort: uhlsport Park (Unterhaching)

uhlsport Park (Unterhaching) Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick