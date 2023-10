Im DFB-Pokal wird heute die 2. Runde ausgelost. SPOX verrät, wer die Auslosung live im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die 1. Runde des DFB-Pokals ging am Mittwoch mit dem Duell Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig offiziell zu Ende. Der Fokus richtet sich von nun an auf die 2. Runde. Die Paarungen dafür werden am heutigen Sonntag, den 1. Oktober, in einer Auslosung gebildet. Diese geht um 19.10 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund los.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 2. Runde heute live im Free-TV und Livestream?

Die Auslosung wird im Rahmen der Sportschau-Sendung vollzogen. Bedeutet somit, dass die ARD für deren Übertragung zuständig ist. Um 19.10 Uhr geht es los, dann übernehmen Moderatorin Stephanie Müller-Spirra, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth (Ziehungsleiter) und Rio-Weltmeister Shkodran Mustafi (Losfee) die Auslosung der Zweitrunden-Paarungen.

Mit der Free-TV-Übertragung hört es noch nicht auf, der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem nämlich auch einen kostenlosen Livestream an. Dieser ist bei sportschau.de vorfindbar.

Darüber hinaus könnt Ihr die Auslosung auch bei uns im Liveticker verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker der Pokal-Auslosung.

© imago images / MaBoSport Im DFB-Pokal wird die 2. Runde ausgelost.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 2. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event: Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde

Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde Datum: 1. Oktober 2023

1. Oktober 2023 Uhrzeit: 19.10 Uhr

19.10 Uhr Ort: Deutsches Fußballmuseum, Dortmund

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

