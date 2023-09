Der FC Bayern München trifft heute im DFB-Pokal auf Preußen Münster. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell der 1. Runde live im Free-TV und Livestream läuft.

Nur wenige Tage nach der 7:0-Machtdemonstration gegen den VfL Bochum ist der FC Bayern München erneut im Einsatz. Dieses Mal jedoch nicht in der Bundesliga, sondern im DFB-Pokal, wo am heutigen Dienstag, den 26. September, auf der anderen Spielfeldseite der Drittligist Preußen Münster wartet. Um 20.45 Uhr geht es los, als Spielstätte dient das Preußenstadion in Münster.

Beim heutigen Pokalspiel handelt es sich um eines von zwei Erstrundenspielen, die noch nicht absolviert wurden. Weil der FC Bayern und RB Leipzig Mitte August aufgrund des DFL-Supercups beschäftigt waren, müssen sie ihre Spiele im Pokal fast eineinhalb Monate später nachholen. RB Leipzig ist morgen zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden.

© getty Harry Kane gibt gegen Preußen Münster sein DFB-Pokaldebüt.

FC Bayern München: Wo läuft Preußen Münster vs. FCB im DFB-Pokal heute live im Free-TV?

Wer auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung ist, hat Glück: Das ZDF überträgt das Pokalspiel in Münster live und in voller Länge - nebenbei auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de. Die Vorberichte werden ab 20.15 Uhr ausgestrahlt, dabei wird Sven Voss als Moderator eingesetzt. Als Kommentator fungiert später Oliver Schmidt, ihm wird Experte Sandro Wagner zur Seite gestellt.

Doch das ist noch nicht alles, auch Sky ist für die Übertragung zuständig. Beim Pay-TV-Sender werden im Laufe der Pokalsaison alle Spiele gezeigt. Dies gilt natürlich auch für Preußen Münster gegen den FC Bayern. Auch Sky geht um 20.15 Uhr auf Sendung, als Kommentator fungiert Wolff Fuss. Den Sky-Livestream kann man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischalten.

FC Bayern München: Wo läuft Preußen Münster vs. FCB im DFB-Pokal heute im Liveticker

Wir bei SPOX beschreiben das Geschehen auf dem Rasen in Form eines Livetickers genauestens mit.

Hier geht es zum Liveticker Preußen Münster vs. FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft Preußen Münster vs. FCB im DFB-Pokal heute live im Free-TV? Wichtigste Infos

Begegnung: Preußen Münster vs. FC Bayern München

Preußen Münster vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Datum: 26. September 2023

26. September 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Preußenstadion, Münster

Preußenstadion, Münster TV: ZDF, Sky

Livestream: ZDF-Mediathek, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

