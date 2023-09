Die 1. DFB-Pokalrunde ist so gut wie beendet, es wird also langsam Zeit für die Auslosung der 2. Runde. SPOX zeigt Euch, wann die Ziehung stattfindet.

Mehr als einen Monat, nachdem die 1. Runde des DFB-Pokals eröffnet wurde, ist sie nun fast absolviert. Aufgrund des DFL-Supercups am 12. August mussten vier Mannschaften auf ihren Pokalauftakt etwas länger warten. Der FC Bayern München holte seine Erstrundenpartie gegen Preußen Münster am Dienstag nach, RB Leipzig macht es am Mittwoch gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Der Fokus gilt von nun an der 2. Runde. Doch bevor auf dem Rasen um die Achtelfinaltickets gekämpft werden kann, braucht es zuerst eine Auslosung, mit der die Paarungen gebildet werden.

Doch wann findet diese statt? SPOX hat die Antwort.

DFB-Pokal, Auslosung der 2. Runde: Wann werden die Spiele ausgelost?

Traditionellerweise findet die Auslosung am ersten Wochenende nach Abpfiff des letzten Spiels statt. Dies ist auch dieses Mal der Fall. Am Sonntag, den 1. Oktober, steigt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Ziehung der 2. Pokalrunde, wieder wird dafür die Sportschau-Sendung in der ARD genutzt. Um 19.10 Uhr geht es los.

© getty Am 1. Oktober wird die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost.

Für die Ziehung wurden zwei Lostöpfe gebildet - in einem befinden sich die Mannschaften der Bundesliga und der 2. Liga, im anderen die Teams der restlichen Ligen. Bei der Bildung der Paarungen wird zuerst immer aus dem Amateurtopf gezogen, solange bis keine Amateurklubs mehr übrig sind, danach geht es mit den Profiteams weiter.

DFB-Pokal, Auslosung der 2. Runde: Wann werden die Spiele ausgelost? Übertragung im Free-TV und Livestream

Dadurch, dass die Auslosung in der Sportschau-Sendung vonstatten geht, ist die ARD logischerweise auch für die Übertragung zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet darüber hinaus bei sportschau.de einen kostenlosen Livestream an.

DFB-Pokal, Auslosung der 2. Runde: Wann werden die Spiele ausgelost? Die Ziehung im Liveticker

Auch SPOX ist am Sonntag live mit dabei. Wir tickern die Auslosung live mit.

Hier geht es zum Liveticker der Pokalauslosung (Der Link wird kurz vor der Auslosung aktiv).

DFB-Pokal, Auslosung der 2. Runde: Wann werden die Spiele ausgelost? Wichtigste Infos

Event: Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde

Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde Datum: 1. Oktober 2023

1. Oktober 2023 Uhrzeit:

Ort: Deutsches Fußballmuseum, Dortmund

Deutsches Fußballmuseum, Dortmund TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

