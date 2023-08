VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals stehen sich heute der VfL Osnabrück und der 1. FC Köln gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im DFB-Pokal geht es auch am heutigen Montag, den 14. August, wieder so richtig zur Sache. Vier Spiele stehen auf dem Plan, eines davon ist die Partie zwischen dem Zweitligisten VfL Osnabrück und dem Erstligisten 1. FC Köln. Um 20.45 Uhr geht es an der Bremer Brücke in Osnabrück los.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, um heute beim Pokalspiel zwischen Osnabrück und Köln live mit dabei zu sein. Zum einen bietet die ARD die Begegnung live im frei empfangbaren Fernsehen an. Die Vorberichte werden ab 20.15 Uhr gesendet, Alexander Bommes übernimmt dafür die Rolle des Moderatoren. Die ARD ist zudem auch für die Übertragung im kostenlosen Livestream verantwortlich.

Zum anderen lässt sich die Begegnung aber auch bei Sky live verfolgen. Beim Pay-TV-Sender liegen weiterhin die Übertragungsrechte am DFB-Pokal, weswegen Ihr bei Sky Sport 2 (HD) die Übertragung zum Duell vorfindet. Wolff Fuss übernimmt dafür den Kommentar.

Was Sky im TV überträgt, ist zudem auch im Livestream zu sehen. Für diesen braucht Ihr einen kostenpflichtigen Zugang in Form eines SkyGo-Abonnements oder in Form von WOW.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX die Pokal-Begegnung zwischen Osnabrück und Köln live mit. So verpasst Ihr nichts vom Geschehen auf dem Platz in Osnabrück.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln.

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln

VfL Osnabrück vs. 1. FC Köln Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: 1. Runde

1. Runde Datum: 14. August 2023

14. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Bremer Brücke, Osnabrück

Bremer Brücke, Osnabrück TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, WOW, sportschau.de

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal, 1. Runde: Alle Spiele im Überblick