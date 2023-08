Nach einigen spannenden Spielen geht die 1. Runde des DFB-Pokals am heutigen Sonntag weiter. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr unter anderem Eintracht Frankfurt und den HSV heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

DFB-Pokal am Sonntag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? - Alle Ansetzungen

Am heutigen Sonntag sind mit dem FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, Heidenheim, SC Freiburg, VfL Wolfsburg und Union Berlin gleich sechs Bundesligisten im Einsatz.

Heim Anpfiff Gast Rostocker FC 13:00 Heidenheim Rot-Weiß Essen 13:00 HSV Unterhaching 15:30 FC Augsburg Lok Leipzig 15:30 Eintracht Frankfurt Rot-Weiß Koblenz 15:30 FC Kaiserslautern Oberachern 15:30 SC Freiburg FV Illertissen 15:30 Fortuna Düsseldorf Makkabi Berlin 15:30 VfL Wolfsburg Energie Cottbus 18:00 SC Paderborn FCA Walldorf 18:00 Union Berlin FSV Frankfurt 18:00 Hansa Rostock

DFB-Pokal am Sonntag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream?

Wer den DFB-Pokal in der frisch gestarteten Saison verfolgen will, findet bei Sky sein Zuhause. Der Streamingdienst überträgt den größten Teil der Spiele live und exklusiv in voller Länge. Am heutigen Sonntag sind alle Partien im DFB-Pokal dort zu verfolgen.

DFB-Pokal am Sonntag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV?

Die Spiele der 1. Runde im DFB-Pokal laufen heute nicht live im Free-TV.

Sky zeigt alle Partien heute live und exklusiv in voller Länge, Kunden brauchen dafür das Sportpaket. Dort habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen oder einer der Konferenzen, mit denen ihr je nach Uhrzeit bis zu sechs Spiele gleichzeitig verfolgen könnt.

DFB-Pokal am Sonntag: Wo läuft die 1. Runde heute im Livestream

Auch bei Livestreams werdet Ihr nur bei Sky fündig. Dort habt Ihr die Wahl zwischen SkyGo und Wow, je nachdem, für welches Abonnement Ihr Euch entschieden habt.

DFB-Pokal am Sonntag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt könnt Ihr alle Partien des DFB-Pokals auch mithilfe eines SPOX-Livetickers verfolgen! Am heutigen Sonntag könnt Ihr Euch auch dort entscheiden für ein Einzelspiel oder die Konferenz ab 15.30 Uhr.

Hier entlang zur Konferenz zum DFB-Pokal am Sonntag.

Hier entlang zur Tickerübersicht am Sonntag.

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten Jahre

Im Gegensatz zur deutschen Meisterschaft war das Rennen um den DFB-Pokal in den vergangenen Jahren offen, Bayern München gewann zuletzt im Jahr 2019. Oft schaffte es auch eine Mannschaft aus der zweiten, dritten oder sogar vierten Liga bis spät in den Wettbewerb.

RB Leipzig trennte sich diesen Sommer gewinnbringend von einigen Leistungsträgern, wird ihnen trotzdem die zweite Titelverteidigung in Folge gelingen?