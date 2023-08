Die 1. Runde des DFB-Pokals neigt sich am heutigen Montag dem Ende zu, abgesehen von zwei Nachholspielen Ende September. Einige Krachen warten noch auf euch, hier erfahrt ihr, wo die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream läuft.

DFB-Pokal am Montag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Alle Spiele

Heim Anpfiff Gast Jahn Regensburg 18:00 Uhr 1. FC Magdeburg Lübeck 18:00 Uhr Hoffenheim FC Homburg 18:00 Uhr Darmstadt 98 VfL Osnabrück 20:45 Uhr FC Köln

DFB-Pokal am Montag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream?

Der Streamingdienst Sky zeigt in dieser Saison einen Großteil des DFB-Pokals live und exklusiv in voller Länge, am heutigen Montag läuft jedoch auch eine Partie im Free-TV.

DFB-Pokal am Montag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV?

Das Duell zwischen VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln läuft heute live und in voller Länge in der ARD, die Berichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr. Dort erwartet euch folgendes Trio:

Moderator: Alexander Bommes

Experte: Bastian Schweinsteiger

Kommentator: Gerd Gottlob

Die restlichen heutigen Partien im DFB-Pokal sind nicht live im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt diese drei Partien heute live und exklusiv in voller Länge zusätzlich zu Osnabrück vs. Köln für Abonnenten mit dem Sportpaket. Neben den Einzelspielen habt Ihr dort auch die Option, ab 17.30 Uhr die Montagskonferenz live auf dem Channel Sky Sport Top Event oder auf Sky Sport 1 zu verfolgen. Dort seht Ihr jeweils das Wichtigste aus den drei laufenden Partien ab 18 Uhr.

DFB-Pokal am Montag: Wo läuft die 1. Runde heute im Livestream?

Bei den Livestreams bildet sich ein ähnliches Bild wie im TV. Die drei Partien um 18.00 Uhr werden nur von Sky übertragen, die jeweiligen Livestreams oder die Konferenz könnt Ihr entweder bei SkyGo oder Wow verfolgen mit dem entsprechenden Abonnement.

Beim Duell zwischen Osnabrück und Köln habt Ihr erneut die Wahl, ob Ihr die Übertragung bei ARD oder Sky sehen wollt. Zum Livestream des öffentlichen-rechtlichen Senders geht es hier entlang.

DFB-Pokal am Montag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Übertragung im Überblick

Jahn Regensburg vs. 1. FC Magdeburg - Sky, Wow

Lübeck vs. Hoffenheim - Sky, Wow

FC Homburg vs. Darmstadt 98 - Sky, Wow

VfL Osnabrück vs. FC Köln - Sky, Wow, ARD, ARD Mediathek

DFB-Pokal am Montag: Wo läuft die 1. Runde heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Natürlich gibt es auch eine Alternative zu den Livebildern, mit der Ihr nichts verpasst! Mit den Livetickern bei SPOX erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen live aus den Stadien, heute könnt Ihr euch zudem für die Konferenz ab 18 Uhr entscheiden.

Hier entlang zur DFB-Pokal-Konferenz.

Hier entlang zur heutigen Tickerübersicht.