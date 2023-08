DFB-Pokal heute live, Übertragung: 1. Runde im TV, Livestream und Liveticker

Der Kampf um den DFB-Pokal ist eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die heutigen Spiele der 1. Runde live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das lange Warten hat endlich ein Ende, die Pflichtspielsaison 2023/24 wird mit dem DFB-Pokal eröffnet. Am heutigen Freitag, den 11. August, werden die ersten vier Partien der 1. Runde ausgetragen.

Aus der Bundesliga ist nur eine Mannschaft im Einsatz, dabei handelt es sich um Borussia Mönchengladbach, das um 18 Uhr auf den Oberligisten TuS Bersenbrück trifft. Im späten Abendspiel kriegt es der FC Schalke 04 mit Eintracht Braunschweig zu tun.

DFB-Pokal, 1. Runde: Die heutigen Spiele im Überblick

Heim Auswärts Anstoß SV Sandhausen Hannover 96 18.00 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 18.00 Uhr TuS Bersenbrück Borussia M'Gladbach 18.00 Uhr Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 20.45 Uhr

© getty

DFB-Pokal heute live, Übertragung: 1. Runde im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal, dem zweitwichtigsten Fußball-Wettbewerb in Deutschland, besitzt auch in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky. Somit sind alle, die bei Sky suchen, schon mal an der richtigen Stelle. Sky bietet die Partien nämlich nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream an. Auf den Livestream kann man mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen.

Für den heutigen Pokaltag werden die Sender Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) inklusive Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event genutzt. Neben den Einzelspielen wird auch eine Konferenz angeboten.

Darüber hinaus ist die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 im Free-TV im ZDF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt parallel dazu bei zdf.de auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

DFB-Pokal heute live, Übertragung: 1. Runde im Liveticker

Weiters werden die Pokalspiele auch von SPOX getickert. So geht Euch ebenfalls keine wichtige Aktion durch die Lappen.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen fünf Saisons